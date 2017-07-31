حذر مجلس حكماء المسلمين من الدعوات الإقليمية، التي تسعى لاستغلال أحداث القدس للاحتجاج والتظاهر خلال موسم الحج، مؤكداً أنها تحمل في طياتها أغراضاً سياسية وطائفية.

و“مجلس حكماء المسلمين” أسسته الإمارات بهدف “إطفاء حرائق الأمة” وتعزيز السلم في المجتمعات المسلمة، في إعلان رآه الكثيرون يهدف إلى إيجاد إطار لمواجهة “الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين” الذي يرأسه الشيخ يوسف القرضاوي، والذي يُعرف بقربه الفكري لجماعة الإخوان المسلمين، وبمواقفه المعادية للتحالف الإماراتي السعودي المصري الذي نفذ الانقلاب العسكري ضد أول رئيس منتخب في مصر، مطلع الصيف الماضي.

وعقد مجلس حكماء المسلمين جلسة طارئة عقدت الاثنين في العاصمة الإماراتية أبوظبي، برئاسة شيخ الأزهر، لبحث الانتهاكات بحق المسجد الأقصى والشعب الفلسطيني الأعزل ومحاولات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة لتهويد القدس.

وحذّر المجلس من دعوات إقليمية تسعى لاستغلال أحداث القدس للدعوة للاحتجاج والتظاهر خلال موسم الحج، مشدداً على أن هذه الدعوات تحمل في طياتها أهدافاً طائفية مغرضة لإفساد الحج.

وأوضح مجلس حكماء المسلمين أن نصرة الأقصى ليست بالتظاهر أو الاحتجاج خلال الحج، ولكن بدعم صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة الإرهاب الإسرائيلي.