حجبت السلطات الأردنية موقعا إلكترونيا لإحدى المجلات، التي تعنى بشؤون الشواذ “المثليين”، بعد تقدم النائب في البرلمان الأردني ديمة طهبوب بشكوى رسمية.

وقالت طهبوب إنها تقدمت، الإثنين، بشكوى شخصية لمديرية هيئة الإعلام المرئي والمسموع، المسؤولة عن تنمية وتنظيم قطاع الإعلام المطبوع والمرئي والمسموع في الأردن، ضد موقع مجلة (My.Kali)، والتي تعنى بشؤون “المثليين” في الأردن منذ العام 2012.

وأضافت طهبوب أن “مدير عام الهيئة، المحامي محمد القطيشات، قرر حجبها ظهر اليوم بناءً على نصوص قانونية لعدم ترخيصها وخضوعها لسلطة الهيئة”.

وأوضحت لموقع “ارم نيوز” أن القطيشات أصدر تعليمات بحجب المجلة لمخالفتها المادة 49 من قانون المطبوعات والنشر الأردني.

وأشارت إلى أن الهيئة حجبت مجلة (My.Kali)، التي تصدر باللغة الإنجليزية، وتعرّف على نفسها بأنها “المجلة الأردنية الوحيدة التي تُعنى بقضايا المثليين جنسياً في الأردن والمنطقة”.