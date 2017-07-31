بعد إنكار استمر لثلاثة أيام، أقرت المملكة العربية السعودية بصحة الرواية الحوثية، باقتحام معسكر “الجابري” بمنطقة “جازان”.

وأعلنت قناة “الإخبارية” السعودية الرسمية في إحدى نشرات الأخبار بمقتل 73 وأسر 26 من جنود وضباط الجيش، بينهم العميد ركن “ماجد بن عبدالرحمن السديري” رئيس أركان حرب، مشيرة إلى أن القوات السعودية أمهلت الحوثيين 48 ساعة لتسليم أنفسهم قبل تدمير المنطقة التي تمكنوا من اختراقها.

وكانت مصادر إعلامية تابعة للحوثيين قد أعلنت أن قواتهم نفذت عملية عسكرية سيطرت إثرها على مواقع سعودية في جازان على الحدود اليمنية السعودية، في وقت أكدت القوات السعودية أنها صدت هجوما كبيرا بالمنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء التابعة لمليشيات الحوثي والرئيس المخلوع علي عبد الله صالح أن مقاتليهم شنوا عملية عسكرية أدت إلى بسط سيطرتهم على مواقع ومعسكرات سعودية، بينها معسكر الجابري ومواقع الفريضة وملحمة والغاوية بمنطقة جازان على الحدود اليمنية السعودية.

وبثت قنوات تابعة للحوثيين مشاهد قالت إنها للعملية التي شهدت مواجهات بين الجيش السعودي والمليشيات، واستخدمت فيها الصواريخ والمدفعية.

كما اعلن أعلن الحوثيون أنهم شنوا عملية هجومية على مركز جبل العالي بقطاع الداير بمنطقة جازان (جنوبي السعودية) كما قصفوا بالمدفعية تجمعات جنود، وتمكنوا من قتل ثلاثة جنود منهم بمنطقتي عسير وجازان، وفق ما أوردته وكالة الأناضول نقلا عن وسائل إعلام حوثية.