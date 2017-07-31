في خطوة جديدة بعد أن اقتصرت على أسر الشهداء الفلسطينيين، كشف سفير المملكة العربية السعودية في القاهرة، أحمد القطان عن تقديم الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، منحة لـ 1000 من أسر “شهداء” الجيش والشرطة المصرية بأداء فريضة الحج لهذا العام.

وقال “قطان” خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كل يوم” الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب على قناة “أون تي في”: “أود أن أزف من خلالك بشرى لأسر شهداء القوات المسلحة والشرطة المصرية، بأن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز قد أمر باستضافة ألف من أسر شهداء القوات المسلة والشرطة لأداء فريضة الحج هذا العام”.

وأضاف أن هذه اللفتة الإنسانية تأتي تقديراً منه لما قدمه هؤلاء الذين ضحوا بأرواحهم دفاعا وطنهم.بحسب تعبيره

وأضاف أنه سيتم أيضاً استضافة ألف من أسر الشهداء الفلسطينيين، 500 في غزة و500 من الضفة الغربية.

يشار إلى ان الملك سلمان كان قد أمر العام الماضي باستضافة 1400 مسلم ومسلمة من 60 دولة من قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا، لأداء فريضة الحج، وذلك ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج الذي تُشرف عليه وتنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

