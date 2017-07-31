استدعت وزارة الأوقاف الأردنية، الداعية الأردنيّ مراد شكري سويدان، بعد ظهوره في فيديو وهو يبرئ الإحتلال الإسرائيلي من الأحداث التي شهدها المسجد الأقصى مؤخراً، ويتهم حركة حماس والسلطة الفلسطينية بالمسؤولية عن الأحداث.

وقال مدير الوعظ والإرشاد في الوزارة، الدكتور إسماعيل الخطبا، إنّ الشخص الذي يتحدث بالفيديو ليس إماما لمسجد في عمان وغير مكلف من الوزارة، وحديثه صدر خلال جلسة خاصة لطلبة علم لديه وليست بداخل مسجد، مؤكدا أن كلامه لا يمثل الوزارة.

وعلى الرغم من نفي المسؤول من أن يكون الحديث قد صدر في مسجد، إلا أن مصادر أكدت لـموقع فضائية “رؤيا” أن الحديث تم داخل مسجد في منطقة جبل الجوفة شرق عمان.

واستهجنت المصادر عدم الرقابة على منابر المساجد والسماح لأي شخص بالصعود إليها، رغم ما أعلنته الوزارة في وقت سابق عن إجراءات لتنظيم المنابر والخطب خصوصا موضوع المسجد الجامع.

وكانت صفحة تابعة لخارجية الاحتلال، احتفت بحديث الداعية، حيث قال إن أحداث المسجد الأقصى هي مجرد صراع بين حماس والسلطة الفلسطينية، ولا علاقة لليهود بالموضوع.

ويقول الداعية في الفيديو الذي بثه بنفسه عبر صفحته الرسمية على موقع “يوتيوب”: “عندما يطلق أحدهم النار على اليهود في الأقصى، فماذا تنتظر من دولة جبانة مثل الاحتلال”، متهما حماس بالمسؤولية عن العملية الفدائية التي نفذها ٣ من عائلة جبارين من أم الفحم، مذكرا بعملية خطف المستوطنين الثلاثة في الخليل قبل ٣ سنوات”.

وأضاف: “لما رفعت السلطة العلم، فرح العرب، وزعماؤهم وقفوا وقفة واحدة، لأن هذا يعتبر إنجازا”، باستثناء شخصين هما رئيس نتنياهو، الذي قال إن هذا غير شرعي، ورئيس المكتب السياسي الحالي لحركة حماس، الذي بعث بجماعته لتنفيذ عملية بالضفة لصرف الأنظار عن الإنجاز”.