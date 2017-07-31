“إذا الريح مالت مال حيث تميل”، هذا المثل ينطبق تماما على مواقف السفير السعودي السابق لدى العراق ووزير الدولة الحالي لشؤون الخليج العربي، ثامر السبهان.

الرجل الذي كان بالأمس من أشد المهاجمين لإيران الشيعية ومن يواليها، من ميليشيات الحشد الشعبي الطائفية، فجأة أكل المديح مدافعا عن الشيعة وداعيا إلى التفريق بين المذهب الشيعي الأصيل والمذهب الخميني المتطرف، على حد قوله.

ولكن اللافت وبعد أن رصدت “وطن” تغريدته, الا أنه قام سريعا بحذفها على إثر الهجوم الذي تعرض له بعد تغريدته المثيرة للجدل, وقال “السبهان في تغريدته عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”اؤمن باننا يجب ان نفرق بين المذهب الشيعي الاصيل ومذهب الخميني المتطرف الجديد”.

من جانبهم، انتقد المغردون التحول المفاجئ في موقف “السبهان”، حيث لم تقتصر الانتقادات على أهل السنة، بل جاءت أيضا من الشيعة الذي استنكروا كيف تحولوا فجأة من “مجوس” إلى شيعة أصلاء.

وقال “ناصر الدرويش” منتقدا “السبهان”: “الله تغيّرت اللهجة وين اتهامك لمقتدى بدعم الحشد في قتل السنه خلاص طاح الحطب طلعوا من الإرهاب ونقلتوا التهمة منهم لقطر الله اكبر عليكم”.

الله

تغيّرت اللهجه

وين اتهامك لمقتدى بدعم الحشد في قتل السنه

خلاص طاح الحطب

طلعوا من الإرهاب ونقلتوا التهمة منهم لقطر الله اكبر عليكم — Nasser A Al Darwish (@naldarwish26) July 31, 2017

في حين رد “علي القطري” بنشر فيديو للصدر وهو يشيد بثورة البحرين ويتهم “السعودية والبحرين بالكذب قائلا: “ماضي السيد مقتدى الصدر من أزمة البحرين الله لا يعيدها على الأشقاء في البحرين يبين انه “اصيل” و”وديع” !!! يا ابن العم بندر”.

ما ضي السيد مقتدى الصدر من أزمة البحرين الله لا يعيدها على الأشقاء في البحرين يبين انه "اصيل" و"وديع" !!! يا ابن العم بندر ..😔👇🏼 pic.twitter.com/ey1ZQMRnx9 — علي القطري 🇶🇦 (@AL_QTRii) July 31, 2017

أما حازم “العرعور” فرد قائلا: “لاشك أن الخميني استخدم التشيع لمشروع التوسع المجوسي الفارسي والأهم أن يتخلى الشيعي الأصيل عن اتهام أمنا عائشة بالزنا وأننا نواصب حلالٌ دمنا؟”.

لاشك أن الخميني استخدم التشيع لمشروع التوسع المجوسي الفارسي

والأهم أن يتخلى الشيعي الأصيل عن اتهام أمنا عائشة بالزنا وأننا نواصب حلالٌ دمنا؟ — حازم العرعور (@HazemAlarour) July 31, 2017

من جانبها ردت الإعلامية المصرية الشيعية “رانيا العسال” قائلة: ” بركات زيارة السيد الصدر للسعودية اصبحنا شيعة الان ومش مجوس انتم تتلونون كالحرباء ليس لاجل الدين بل لاجل عروش ملوكم التيوس”.

بركات زيارة السيد الصدر للسعودية اصبحنا شيعة الان ومش مجوس انتم تتلونون كالحرباء ليس لاجل الدين بل لاجل عروش ملوكم التيوس — رانيا العسال (@bntzienb) July 31, 2017

وقال المغرد الشيعي “غزوان جاسم” بالقول: “نحن أيضا نفرق بين المذهب السني الأصيل والمذهب الوهابي التكفيري الجديد”.

نحن أيضا نفرق بين المذهب السني الأصيل والمذهب الوهابي التكفيري الجديد — غزوان جاسم (@ghazwanaljassem) July 31, 2017

ومع ارتفاع حدة الانتقادات، غرد “السبهان” مرة أخرى مشددا على أن التشدد السني والتشدد الشيعي لا يبني أوطانا، داعيا للتسامح والاعتدال والحوار.

وقال “السبهان” في تغريدته: “التشدد السني والتشدد الشيعي لا يبني اوطان او مجتمعات لغة الاعتدال والتسامح والحوار هي ما يجب ان تسود لتحقيق مصالحنا العليا”.

التشدد السني والتشدد الشيعي لا يبني اوطان او مجتمعات لغة الاعتدال والتسامح والحوار هي ما يجب ان تسود لتحقيق مصالحنا العليا — ثامر السبهان (@thamersas) July 31, 2017

وكان زعيم التيار الصدري ورجل الدين الشيعي البارز مقتدي الصدر، قد وصل إلى المملكة العربية السعودية بدعوة رسمية من الرياض، حيث كان في استقباله السفير السعودي السابق في العراق ووزير الدولة لشؤون الخليج العربي الحالي، ثامر السبهان.

وجاءت هذه الزيارة، بعد فترة قصيرة من زيارة وزير الداخلية العراقي قاسم الأعرجي للسعودية واستقباله من قبل ولي العهد محمد بن سلمان، بعد أن كانت وسائل الإعلام السعودية تهاجمه وتصفه بمخبر قاسم سليماني المدلل في العراق.