استمرارا في إنهاء سلطة ونفوذ وزير الداخلية الاسبق الأمير نايف بن عبد العزيز، كشف حساب “العهد الجديد” على موقع التدوين المصغر “تويتر”، أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، يعتزم إقالة الأمير سعود بن نايف، أمير المنطقة الشرقية ووالد وزير الداخلية الحالي، الامير عبد العزيز بن سعود بن نايف.

وقال “العهد الجديد” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” وزير الداخلية الجديد متأزم نفسيا، بعد أن أخبره بن سلمان عن عزمه بعزل أبوه من إمارة المنطقة الشرقية، وعبدالعزيز يتوسله أن يؤجل الأمر عدة أشهر”.

وزير الداخلية الجديد متأزم نفسيا، بعد أن أخبره بن سلمان عن عزمه بعزل أبوه من إمارة المنطقة الشرقية، وعبدالعزيز يتوسله أن يؤجل الأمر عدة أشهر — العهد الجديد (@Ahdjadid) July 31, 2017

وكان الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، قد أصدر مرسوما ملكيا صباح يوم الأربعاء 21 حزيران/يونيو الماضي يقضي بتعيين الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف وزيرا للداخلية خلفا للأمير محمد بن نايف آل سعود الذي تم الانقلاب عليه وعزله وتجريده من جميع مناصبه، في خطوة وصفت بأنها لنيل رضا أبناء “ابن نايف” للموافقة على قرار عزل ولي العهد وتعيين محمد بن سلمان بدلا منه.

وبعدها بشهر تقريبا، وتحديدا يوم الخميس 20تموز/يوليو الحالي، أصدر العاهل السعودي، مجموعة من الأوامر الملكية، كان أبرزها أمر ملكي بإنشاء جهاز باسم “رئاسة أمن الدولة”.

وتضمنت الأوامر الملكية ضم المديرية العامة للمباحث وقوات الأمن الخاصة وقوات الطوارئ الخاصة وطيران الأمن لرئاسة أمن الدولة.

كما نص أمر ملكي آخر على ضم الإدارة العامة للشؤون الفنية ومركز المعلومات الوطني لرئاسة أمن الدولة، على أن ينقل إلى رئاسة أمن الدولة كل ماله علاقة بمهامها في وكالة الشؤون الأمنية وغيرها من الأجهزة ذات العلاقة بوزارة الداخلية.

ونشرت وكالة الأنباء السعودية “واس” الأوامر الملكية، التي تقضي بأنه على القطاعات التابعة للداخلية ورئاسة أمن الدولة التعاون فيما بينهما بما يكفل الدعم اللازم بما في ذلك الإسناد الميداني، في خطوة اعتبرها كثير من المحللين تهدف لتجريد وزارة الداخلية التي يرأسها “عبد العزيز بن سعود بن نايف” من جميع صلاحياتها، في حين أكد البعض أن وزارة الداخلية لم تعد مسؤولة عن أي أمر له علاقة بالأمن، وإنما تحولت كوزارة خدماتية مسؤولة عن تجديد رخص السيارات فقط، على حد قولهم.