كشف حساب “مجتهد الإمارات” على موقع “تويتر” أنّ وزير خارجية الإمارات عبدالله بن زايد، عمّم على اللجان الإلكترونية بمواقع التواصل لتسخير كافة الامكانيات لتشويه صورة الأمير السعوديّ عبدالعزيز بن فهد، نجل الملك الأسبق فهد بن عبد العزيز.

خاص: عبدالله بن زايد قام بالتعميم على الوحدات الإعلامية ب مواقع التواصل لتسخير كافة الامكانيات لتشويه صورة الأمير عبدالعزيز بن فهد @afaaa73 pic.twitter.com/vHYNraBhfk — مجتهد الإمارات (@mujtahiduae) ٣٠ يوليو، ٢٠١٧

وأوضح “مجتهد الإمارات” أنّ هذا القرار الذي أصدره “ابن زايد”، جاء ردّاً مواقف الأمير السعوديّ الأخيرة، والتي هاجم فيها نظام الحكم في الإمارات.

ردا على مواقفه و تصريحاته الأخيرة و التى يهاجم فيها نظام الحكم فى بلادنا — مجتهد الإمارات (@mujtahiduae) ٣٠ يوليو، ٢٠١٧

يذكر أنّ الأمير السعوديّ شنّ مؤخراً هجوماً عنيفاً هو الأول من نوعه على ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد ناعتا إياه بـ”الإبليس الحاقد الذي أغوى المسلمين”.

وقال “ابن فهد” في تغريدةٍ له عبر حسابه بـ“تويتر” رصدتها “وطن”:” ردا على ناشط إماراتي حاول المساواة بين محمد بن زايد والملك سلمان مصورا الإمارات بحامي حمى السعودية: “لاتحط صورتك جنب سلمان.سلمان ولد عبدالعزيزالفيصلي الخسيس مثلك مايقرب كحيلان.ماتاصل نعلته ياالسرسري وجهك أسود,وجه شيطان.خاين دين في جهنم ترتمي”.

وفي رد مباشر على تصريحات السفير الإماراتي في واشنطن يوسف العتيبة الذي اعتبر أن الهدف الأساسي لـ(السعودية والإمارات والبحرين ومصر) من حصار قطر هو التحول لدولة “علمانية مستقرة” في إشارة تدل على سعي المملكة للتحول نحو المنهج الليبرالي، دعا الأمير عبد العزيز بن فهد نجل الملك الراحل فهد بن عبد العزيز آل سعود إلى محاربة العلمانية والليبرالية بالنصح والبيان ومن ثم السنان أي بالرماح.