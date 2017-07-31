كشف حساب “ ” على موقع “تويتر” أنّ وزير خارجية  عبدالله بن زايد، عمّم على اللجان الإلكترونية بمواقع التواصل لتسخير كافة الامكانيات لتشويه صورة الأمير السعوديّ ، نجل الملك الأسبق فهد بن عبد العزيز.

 

وأوضح “مجتهد الإمارات” أنّ هذا القرار الذي أصدره “ابن زايد”، جاء ردّاً مواقف الأمير السعوديّ الأخيرة،  والتي هاجم فيها نظام الحكم في الإمارات.

 

يذكر أنّ الأمير السعوديّ شنّ مؤخراً هجوماً عنيفاً هو الأول من نوعه على ولي عهد أبو ظبي ناعتا إياه بـ”الإبليس الحاقد الذي أغوى المسلمين”.

 

وقال “ابن فهد” في تغريدةٍ له عبر حسابه  بـ“تويتر” رصدتها “وطن”:” ردا على ناشط إماراتي حاول المساواة بين محمد بن زايد والملك سلمان مصورا الإمارات بحامي حمى : “لاتحط صورتك جنب سلمان.سلمان ولد عبدالعزيزالفيصلي الخسيس مثلك مايقرب كحيلان.ماتاصل نعلته ياالسرسري وجهك أسود,وجه شيطان.خاين دين في جهنم ترتمي”.

 

وفي رد مباشر على تصريحات الذي اعتبر أن الهدف الأساسي لـ(السعودية والإمارات والبحرين ومصر) من هو التحول لدولة “علمانية مستقرة” في إشارة تدل على سعي المملكة للتحول نحو المنهج الليبرالي، دعا الأمير عبد العزيز بن فهد نجل الملك الراحل فهد بن عبد العزيز آل سعود إلى محاربة العلمانية والليبرالية بالنصح والبيان ومن ثم السنان أي بالرماح.