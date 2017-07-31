ردّت الأكاديميّة القطرية د.هند المفتاح، على مقترح الفنانة السعودية “ريم العبدالله”، التي أبدت استعدادها لتوفير 4 طائرات لنقل الحجاج القطريين من الدّوحة الى مكة المكرمة.

وقالت الأكاديمية القطرية في معرض ردّها على “العبدالله”: “نقترح على الفنانة السعودية توجيه تبرعاتها للعاطلين الشباب عن العمل وذوي الدخل المحدود ومن يحتاج لسكن من السعوديين! فهم أحق من حجاج قطر!!!”.

نقترح على الفنانة السعودية توجيه تبرعاتها للعاطلين الشباب عن العمل وذوي الدخل المحدود ومن يحتاج لسكن من السعوديين!

فهم أحق من حجاج قطر!!! https://t.co/zaz4gNoTJQ — د. هند المفتاح #تميم (@halmuftah) July 31, 2017

وكانت ريم العبدالله، نشرت عبر حسابها على “تويتر” تغريدةً قالت فيها: ” اقسم بالله انني على استعداد للتبرع بقيمة ايجار اربع طائرات 777 لنقل جميع حجاج #قطر وهذا تحدي مني للنظام القطري الذي منع القطريين من الحج”.بحسب ما ورد في نصّ تغريدتها

اقسم بالله انني على استعداد للتبرع بقيمة ايجار اربع طائرات 777 لنقل جميع حجاج #قطر

وهذا تحدي مني للنظام القطري الذي منع القطريين من الحج pic.twitter.com/c6pq0klUsH — ريم عبدالله (@ReemAbdullah) July 30, 2017

ورفعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان القطرية شكوى إلى المقرر الخاص بالأمم المتحدة المعني بحرية الدين والعقيدة بشأن التضييقات السعودية على حجاج قطر ومعتمريها.

وأبدت اللجنة قلقها الشديد إزاء تسييس الشعائر الدينية واستخدامها لتحقيق مكاسب سياسية في انتهاك صارخ لجميع المواثيق والأعراف الدولية التي تنص على حرية ممارسة الشعائر الدينية.

وكان ‏بيان دول الحصار قد استنكر قيام دولة قطر بـ”عرقلة أداء مناسك حج القطريين”، وعبر وزير الخارجية السعودي عادل الجبير عن رفضه لـ”محاولة قطر تسييس الحج”.

وأعلنت حملات الحج والعمرة بقطر في وقت سابق اعتذارها عن عدم تسيير حملات حج هذا العام لجملة من الأسباب، منها تفادي مضايقات قد يتعرض لها القطريون في الأراضي المقدسة، ولأن الحملات لا تضمن سلامة الحجاج، فضلا عن أن السفارة السعودية في الدوحة مغلقة تماما.