أثارت دراسة صادرة عن هيئة الإحصاء السعودية حالة من الجدل والغضب بين السعوديين، على موقع التدوين المصغر “تويتر”، بعد ان كشفت وجود نحو مليون عاطل عن العمل نصفهم من الجامعيين.

الدراسة الصادرة عن هيئة الإحصاء أوضحت أن عدد الباحثين عن العمل خلال الربع الاول من العام الحالي بلغ 906552 شخصاً، 75.84% منهم من النساء، في حين بلغ عدد الذكور الباحثين عن عمل 219.017 فردا.

وأوضحت الدراسة، أن عدد السعوديين الباحثين عن عمل في الربع الأول من العام الحالي انخفض بنسبة 1.2%، مقارنة بالربع الرابع من عام 2016، حين بلغ عدد الباحثين عن عمل 917563 شخصا، في الوقت الذي بلغت فيه نسبة من سبق لهم العمل وتركوه بسبب تسريح صاحب العمل لهم 31.6% وأن 20.9% تركوها بسبب قلة الأجور.

المعلومات الواردة في الدراسة، أثارت موجة من الغضب بين السعوديين، خاصة أن المملكة تعتبر أكبر بلد مصدر للنفط مما يجعلها قادرة على توفير فرص العمل لمواطنيها على عكس الدول الفقيرة التي تشتكي قلة التمويل اللازمة لخلق فرص العمل.

وتنديدا بالحال الذي وصل له السعوديين، دشن نشطاء موقع تويتر هاشتاج بعنوان: ” #مليون_عاطل_نصفهم_جامعيين “، تصدر قائمة “الترند” السعودي، استنكروا فيه هذا الامر عارضين تجاربهم ومؤهلاتهم التي حازوا عليها دون أن يجدوا وظيفة تعيلهم، مؤكدين بأن توظسفهم واجب على الدولة وليس منة منها.

#مليون_عاطل_نصفهم_جامعيين من واجب الدولة توفير الوظائف للمواطنين القادرين على العمل حسب النظام الأساسي للحكم ،، فأين الوظائف ؟!! — الملتقى (@broadca82617140) July 30, 2017

والله أني سعودي وجامعي ودبلوم عالي من امريكا وأوسمة شكر وتقدير وان لي سنه عاطل #مليون_عاطل_نصفهم_جامعيين — Ahmed (@AAMMPJ) July 30, 2017

#مليون_عاطل_نصفهم_جامعيين

خلاص كل يوم نموت ما همنا شي

حالة الناس وصلت الانفجار

الى متى ننتظر ونجامل ونقول نصبر

خلاص الصبر قال ما أتحمل بعد.. pic.twitter.com/0wBP7HVK9K — سعيد القحطاني #مقموع (@K5Ctx) July 29, 2017

#مليون_عاطل_نصفهم_جامعيين

من يسكن برج عاجي واسرته تعيش رغد العيش ولا يعاني لا هو ولا من حوله معاناة المواطنين أنا له ان يستشعر مسؤوليته ؟؟؟ https://t.co/myCLr5NS6T — أبو هاني (@yzad_2) July 30, 2017

يشار إلى أن المملكة العربية السعودية لجأت خلال الفترة الاخيرة إلى توطين بعض الخدمات والوظائف من خلال حصرها على السعوديين ومنع العمالة الوافدة من العمل في هذه الوظائف مثل توطين الاتصالات والبقالات، إلا أن هذا الامر لم ينجح في تقليل نسبة العجز الوظيفي بين السعوديين في الوقت الذي يرفض فيه خريجوا الجامعات السعوديين العمل في مثل هذه الوظائف.