على الرغم من حالة الجدل والغضب التي أثارتها تصريحات السفير الإماراتي في واشنطن، حول رغبة بعلمنة وحثها على النهج الذي تسعى له هذه الدول بالتحول لدول علمانية، عبر مواقع التواصل في ، أكد ، على تصريحات “العتيبة” موضحا بأن المجتمع العلماني أفضل من المجتمع “الكهنوتي السلطوي التقليدي”.

 

وقال “عبد الخالق” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” سفير بواشنطن محق: المجتمع العلماني مجتمع تعددي مدني ديمقراطي حديث ثبت أنه أكثر إستقرارا وإزدهارا من مجتمع أحادي كهنوتي سلطوي تقليدي”.

 

تغريدة “عبد الخالق” على تصريحات “العتيبة” والتي أشار فيها للسعودية، أشعلت موجة غضب جديدة ضده وضد بلاده، حيث اتهمه المغردون بالتدخل في شؤون الدول الاخرى، مؤكدين بأنه تم إعطاء الإمارات أكثر من حجمها وحان الوقت لإيقافها.

 

واستنكر “الشريف عبد العزيز” تغريد “عبد الخالق قائلا: “ومن من دول الخليج التي ذكرها العتيبة تعنيها انت انها مجتمع احادي كهنوتي سلطوي تقليدي”.

 

ورد حساب “سعودية وكفى” قائلا: “بس حنا مانبي يصير مجتمعنا علماني مانبي تغيرون مجتمعنا مانبي تدخلون فينا مانبي نصير صوفيه يادكتور ،احنا مو اخوان ومانبي نصير زي مايبي سفيركم”.

وقال “أو سيف” ردا على تغريدة “عبد الخالق” بالقول: “تريدون العلمانية كيفكم لكن لماذا تتحدثون بإسمنا نحن دولة إسلامية تحكم بشرع الله فياليت تلزمون حدودكم لقد أتيحت لكم مساحة أكبر من حجمكم”.

 

وشن “أبو سعود” هجوما عنيفا عليه قائلا: “سفيركم محق يتكلم لدولتك انت فقط لكن يتكلم عن دولتنا يخسي ويعقب دولتنا لهاسيادة ودستورنا القرآن والسنة ولن نسمح لا لك ولا اي وزار يتدخل بنا”.

 

وبعيدا عن الجدية في رد، شن مغردون موجة سخرية عارمة من مستشار “ابن زايد” ودولته الإمارات، مشددين على أن آخر دولة يمكن أن تتحدث عن العلمانية هي الإمارات، مذكرين إياه بالمعتقلات التي تنتظر كل من يبدي برأيه أو يخرج عن إطار أبناء زايد.

وكان “العتيبة” قد كشف عن مضامين ما يجول في صدور دول الحصار مؤكدا بأن خلاف هذه الدول مع قطر “فلسفي” أكثر منه دبلوماسي.

 

وقال “العتيبة” خلال مقابلة على قناة “PBS” الأميركية، أن الخلاف مع قطر فلسفي أكثر منه دبلوماسي: “إن سألتالإمارات والسعودية والأردن ومصر والبحرين ما هو الشرق الأوسط الذي يريدون رؤيته بعد 10 سنوات من الآن، فسيكون متعارضاً في الأساس لما أعتقد أن قطر تريد رؤيته بعد 10 سنوات من الآن. ما نريد أن نراه هو حكومات علمانية مستقرة مزدهرة وقوية.”