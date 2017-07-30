على الرغم من حالة الجدل والغضب التي أثارتها تصريحات السفير الإماراتي في واشنطن، يوسف العتيبة حول رغبة دول الحصار بعلمنة قطر وحثها على النهج الذي تسعى له هذه الدول بالتحول لدول علمانية، عبر مواقع التواصل في السعودية، أكد مستشار ولي عهد أبو ظبي، عبد الخالق عبد الله على تصريحات “العتيبة” موضحا بأن المجتمع العلماني أفضل من المجتمع “الكهنوتي السلطوي التقليدي”.

وقال “عبد الخالق” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” سفير الإمارات بواشنطن محق: المجتمع العلماني مجتمع تعددي مدني ديمقراطي حديث ثبت أنه أكثر إستقرارا وإزدهارا من مجتمع أحادي كهنوتي سلطوي تقليدي”.

سفير الإمارات بواشنطن محق: المجتمع العلماني مجتمع تعددي مدني ديمقراطي حديث ثبت أنه أكثر إستقرارا وإزدهارا من مجتمع أحادي كهنوتي سلطوي تقليدي — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) July 30, 2017

تغريدة “عبد الخالق” على تصريحات “العتيبة” والتي أشار فيها للسعودية، أشعلت موجة غضب جديدة ضده وضد بلاده، حيث اتهمه المغردون بالتدخل في شؤون الدول الاخرى، مؤكدين بأنه تم إعطاء الإمارات أكثر من حجمها وحان الوقت لإيقافها.

واستنكر “الشريف عبد العزيز” تغريد “عبد الخالق قائلا: “ومن من دول الخليج التي ذكرها العتيبة تعنيها انت انها مجتمع احادي كهنوتي سلطوي تقليدي”.

ومن من دول الخليج التي ذكرها العتيبة تعنيها انت انها مجتمع احادي كهنوتي سلطوي تقليدي — الشريف عبدالعزيز (@alsaham11) July 30, 2017

ورد حساب “سعودية وكفى” قائلا: “بس حنا مانبي يصير مجتمعنا علماني مانبي تغيرون مجتمعنا مانبي تدخلون فينا مانبي نصير صوفيه يادكتور ،احنا مو اخوان ومانبي نصير زي مايبي سفيركم”.

بس حنا مانبي يصير مجتمعنا علماني مانبي تغيرون مجتمعنا مانبي تدخلون فينا مانبي نصير صوفيه يادكتور ،احنا مو اخوان ومانبي نصير زي مايبي سفيركم — سعوديه وكفى (@AgCoAj7ScvgNRLU) July 30, 2017

وقال “أو سيف” ردا على تغريدة “عبد الخالق” بالقول: “تريدون العلمانية كيفكم لكن لماذا تتحدثون بإسمنا نحن دولة إسلامية تحكم بشرع الله فياليت تلزمون حدودكم لقد أتيحت لكم مساحة أكبر من حجمكم”.

تريدون العلمانية كيفكم لكن لماذا تتحدثون بإسمنا نحن دولة إسلامية تحكم بشرع الله فياليت تلزمون حدودكم لقد أتيحت لكم مساحة أكبر من حجمكم — ابو سيف (@AbuSaif1410) July 30, 2017

وشن “أبو سعود” هجوما عنيفا عليه قائلا: “سفيركم محق يتكلم لدولتك انت فقط لكن يتكلم عن دولتنا يخسي ويعقب دولتنا لهاسيادة ودستورنا القرآن والسنة ولن نسمح لا لك ولا اي وزار يتدخل بنا”.

سفيركم محق يتكلم لدولتك انت فقط

لكن يتكلم عن دولتنا يخسي ويعقب

دولتنا لهاسيادة

ودستورنا القرآن والسنة

ولن نسمح لا لك ولا اي وزار يتدخل بنا — ابو سعود 🇸🇦 (@abo_saod3333) July 30, 2017

وبعيدا عن الجدية في رد، شن مغردون موجة سخرية عارمة من مستشار “ابن زايد” ودولته الإمارات، مشددين على أن آخر دولة يمكن أن تتحدث عن العلمانية هي الإمارات، مذكرين إياه بالمعتقلات التي تنتظر كل من يبدي برأيه أو يخرج عن إطار أبناء زايد.

دكتور بالله عليك احترم عقولنا شوي اي تعددي وانتم تجرمون العمل السياسي وتعتقلون أصحاب الرأي…نحب الإمارات لكن شوية تركيز — سالم الدوسري (@salemdossary) July 30, 2017

اي مجتمع ديموقراطي وانتوا الي يلبي لبس برشلونة ينسجن 😂😂على اساس تضامنه مع قطر /خف علينا — مارشاآآآل😎 (@ahof9999) July 30, 2017

كيف ستبنون مجتمع علماني في بلد يُمنع فيها مغرّد ان يتعاطف مع فلسطين أو قطر

كيف ستبنون دولة مدنيه في بلد لا تسمح للمرأة ان تقود سيارتها — Mahmoud khodr (@MahmoudMeryata) July 30, 2017

طيب الامارات دوله علمانيه !

وليست تعدديه ولا ديموقراطيه بل قمعيه عنصريه لاتؤمن بحرية رإي 🤔

لست ضد العلمانيه ولكنها ابعد ماتكون عنكم — fawaz (@azi_fo) July 30, 2017

وكان “العتيبة” قد كشف عن مضامين ما يجول في صدور دول الحصار مؤكدا بأن خلاف هذه الدول مع قطر “فلسفي” أكثر منه دبلوماسي.

وقال “العتيبة” خلال مقابلة على قناة “PBS” الأميركية، أن الخلاف مع قطر فلسفي أكثر منه دبلوماسي: “إن سألتالإمارات والسعودية والأردن ومصر والبحرين ما هو الشرق الأوسط الذي يريدون رؤيته بعد 10 سنوات من الآن، فسيكون متعارضاً في الأساس لما أعتقد أن قطر تريد رؤيته بعد 10 سنوات من الآن. ما نريد أن نراه هو حكومات علمانية مستقرة مزدهرة وقوية.”