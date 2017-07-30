أعرب مسؤول في الخارجية الأميركية عن قلق بلاده من استمرار حالة الجمود في الأزمة الخليجية، مطالبا بإعادة فتح الحدود البرية السعودية المقفلة مع قطر باعتبارها خطوة تعبّر عن حسن النوايا.

وأضاف المسؤول الأميركي أن الولايات المتحدة ستكون أكثر نجاحا في مواجهة الإرهاب في ظل مجلس تعاون خليجي موحد، ولا يمكن الانحراف عن الجهود في هذا المسار.

وشدد المسؤول الأميركي على أن واشنطن تواصل حث الأطراف على الحوار المباشر كخطوة مهمة قادمة، وإنها تريد أن ترى الدول الأربع تتخذ خطوات إيجابية، وفقا لما نقبته قناة “الجزيرة”.

وأعرب المسؤول الأميركي عن اعتقاد الولايات المتحدة بأن إعادة فتح الحدود البرية لقطر ستكون خطوة مهمة تعبر عن حسن النوايا، مؤكدا مواصلة بلاده دعمها لجهود أمير دولة الكويت في الوساطة بين أطراف الأزمة.

وكان اجتماع وزراء خارجية دول الحصار اليوم الأحد في المنامة، قد خرج بدعوة قطر إلى الاستجابة لقائمة المطالب التي قُدمت لها سابقا، وذلك قبل الدخول في أي حوار.

وتلا وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة بيانا في ختام اجتماع اليوم الأحد، أكد فيه استعداد دول الحصار للحوار مع قطر شريطة استجابتها للمطالب الـ13 التي قدمت في 22 يونيو/حزيران الماضي، كما أكد أهمية تطبيق اتفاقية الرياض لسنتي 2013 و2014.

واعتبر البيان أن جميع الإجراءات التي اتخذتها دول الحصار هي “إجراءات سيادية ضد السياسات السلبية والعدوانية لدولة قطر”.

وسبق أن دعت الولايات المتحدة إلى بدء محادثات بين أطراف الأزمة الخليجية، وقالت إن استمرار الأزمة وعدم تحقيق تقدم باتجاه التوصل إلى تسوية يثير قلقها.

وكانت المتحدثة باسم الخارجية هيذر نويرت قالت إن لدى واشنطن انطباعا بأن الأزمة الخليجية تراوح مكانها، وأن هذا الوضع هو مصدر قلق بالنسبة للولايات المتحدة.