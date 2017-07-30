نفى المتحدث الرسمي باسم مجموعة قنوات “mbc” مازن حايك، حقيقة الأنباء المتداولة عن الاستغناء عن الإعلامي علي جابر، والذي يشغل منصب مدير عام المؤسسة.

وقال المتحدث الرسمي باسم المجموعة في البيان: “إلى المحبّين والمهتمّين ولكل من قلبه على مجموعة MBC وطاقمها، نوضّح ونقول إن مكانة علي جابر محفوظة وراسخة”.

وتابع، “‏الشائعات الممنهجة التي تطال علي جابر، هي ضمن محاولات بائسة لحشر اسمه في كل خبر، لكن لا تضيّعوا وقتكم، نحن لا نضيّع البوصلة”.

واختتم البيان بالتوقيع باسمه: “هذا الكلام صادر عنّي بصفتي الرسمية كمتحدّث باسم “مجموعة MBC”، وكذلك بحكم المعرفة الطويلة المدى والزمالة المهنية مع علي جابر”.