نفى المتحدث الرسمي باسم مجموعة قنوات “، حقيقة الأنباء المتداولة عن الاستغناء عن الإعلامي علي جابر، والذي يشغل منصب مدير عام المؤسسة.

 

وقال المتحدث الرسمي باسم المجموعة في البيان: “إلى المحبّين والمهتمّين ولكل من قلبه على مجموعة MBC وطاقمها، نوضّح ونقول إن مكانة علي جابر محفوظة وراسخة”.

 

وتابع، “‏الشائعات الممنهجة التي تطال علي جابر، هي ضمن محاولات بائسة لحشر اسمه في كل خبر، لكن لا تضيّعوا وقتكم، نحن لا نضيّع البوصلة”.

 

واختتم البيان بالتوقيع باسمه: “هذا الكلام صادر عنّي بصفتي الرسمية كمتحدّث باسم “مجموعة MBC”، وكذلك بحكم المعرفة الطويلة المدى والزمالة المهنية مع علي جابر”.

 