لا تزالُ اصداء تصريحات السفير الإماراتي في واشنطن، يوسف العتيبة، التي قال فيها إن ما بلاده تريد من الحكومات العربيّة في الشرق الأوسط خلال الـعشر سنوات القادمة، ان تصبح حكومات “علمانية”، تأخذ تفاعلاً وردودَ افعال مستنكرة.

وفي هذا السيّاق، علّق حساب “مجتهد الإمارات” على تصريحات “العتيبة” بالقول: “من خلال معرفتى ب يوسف العتيبة هو غير قادر على فرض شخصيته على زوجته … فكيف يتحدث باسم عدة دول عن طبيعة و شكل الدول خلال ال 10سنوات القادمة!”.

من خلال معرفتى ب يوسف العتيبة هو غير قادر على فرض شخصيته على زوجته …

فكيف يتحدث باسم عدة دول عن طبيعة و شكل الدول خلال ال 10سنوات القادمة! — مجتهد الإمارات (@mujtahiduae) July 30, 2017

وكان “العتيبة” قال خلال مقابلة على قناة “PBS” الأميركية، نشرت السفارة الإماراتية لدى أمريكا مقاطع منها أن الخلاف مع قطر فلسفي أكثر منه دبلوماسي.

وأوضح السفير الإماراتي:“إن سألت الإمارات والسعودية والأردن ومصر والبحرين ما هو الشرق الأوسط الذي يريدون رؤيته بعد 10 سنوات من الآن، فسيكون متعارضاً في الأساس لما أعتقد أن قطر تريد رؤيته بعد 10 سنوات من الآن. ما نريد أن نراه هو حكومات علمانية مستقرة مزدهرة وقوية.”حسبما قال