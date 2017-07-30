أعرب الكاتب السعودي الليبرالي، تركي الحمد عن تأييده لتصريحات السفير الإماراتي في واشنطن، يوسف العتيبة، الذي أكد أن دول الحصار تسعى لأن تتحول قطر لدولة علمانية على نفس النهج الذي تسعى له هذه الدول خلال السنوات القادمة، معتبرا في الوقت نفسه أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لا علاقة له بما وصلت له تركيا من حداثة وإن ذلك يعود لكمال الدين أتاتورك، زاعما انه لا نهضة عربية في ظل الإسلام.

وقال “الحمد” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوينات المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”نعيد ونكرر..مصطفى كمال اتاتورك هو المؤسس لتركيا الحديثة..لا علاقة للعصملي بإنجازات تركيا الحديثة..لولا اتاتورك لما جاء اردوغان”.

نعيد ونكرر..مصطفى كمال اتاتورك هو المؤسس لتركيا الحديثة..لا علاقة للعصملي بإنجازات تركيا الحديثة..لولا اتاتورك لما جاء اردوغان.. — تركي الحمد T. Hamad (@TurkiHAlhamad1) July 30, 2017

وفي تهجم واضح على الإسلام باعتبار لا يؤدي لنهضة قال “الحمد” :” بدأت النهضة الاوروبية باعادة الاعتبار للحضارة الاغريقية.. واعتقد بان بداية النهضة العربية هي بإعادة الاعتبار لفترة ما قبل الاسلام”.

بدأت النهضة الاوروبية باعادة الاعتبار للحضارة الاغريقية..واعتقد بان بداية النهضة العربية هي بإعادة الاعتبار لفترة ما قبل الاسلام.. — تركي الحمد T. Hamad (@TurkiHAlhamad1) July 30, 2017

من جانبهم، استنكر المغردون تدوينات “الحمد” مؤكدين بأن أفكاره لا تحمل إلا التناقض، باعتباره يدعوا للنهضة العربية من خلال العودة لزمن الجاهلية الذي كان يوأد الفتيات، مشددين بان دعوته هذه ليست إلا كفرا وجهلا وظلاما.

ما قبل الاسلام كانوا يدفنوا المرأة فهل انت مع هذه الفكرة.. لا ادري ماذا تريدون تناقض وتخبط الله يجيب العواقب سليمة — منيـــر المحجـــري (@MAlmahgry) July 30, 2017

يصر تركي الحمد كلما كبر على ما كان عليه أيام الصغر:

يعتز بالجاهلية ويتفاخر بها ويدعو اليها..

إنه التنوير بالدعوة الى الكفر والجاهلية والظلام — محمد الوشلي الحسني (@Mwashali2) July 30, 2017

ياخي رهيب أنت.. فترة ما قبل الإسلام هي الجاهلية..

وش فيها حتى تطالب بالرجوع إليها.. غير وأد البنات والبغي وتفشي الخمور والربا… الخ — علي بطيح العمري (@alomary2008) July 30, 2017

مالذي أعجبك قبل الإسلام !

هل أعجبك دفن الإناث خشية العار !

أم اقتتال العرب لأجل ناقة !

أم أعجبك خدمة العرب للفرس والروم !@TurkiHAlhamad1 — عبدالرحمن النصار (@alnassar_kw) July 30, 2017

المشروع العلماني السعودي

موجود في الجاهلية

الخمر والنساء

لذلك العودة للجاهلية عندهم

افضل من الاسلام

الذي حرم عليهم"الشهوات" — عائشة العتيبي (@pury66_a) July 30, 2017