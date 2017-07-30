أعربت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في قطر، الأحد، عن استنكارها “الأخبار الكاذبة” التي نشرتها وسائل إعلام “عن قيام الدوحة بإغلاق باب التسجيل للحج أمام القطريين”.

جاء ذلك في بيان أصدرته الوزارة ونشرته وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا)، شددت فيه على أن “هذه الأخبار الكاذبة التي دأبت وسائل الإعلام السعودية على اختلاقها مؤخراً تأتي في إطار الحملة على دولة قطر، تشويهاً للحقائق لتضع العراقيل أمام حجاج بيت الله الحرام من دولة قطر، إثر الأزمة التي اختلقتها دول الحصار”.

واتهمت وزارة الأوقاف القطرية، وزارة الحج والعمرة في السعودية بأنها “امتنعت عن التواصل معها لتأمين سلامة الحجاج وتسهيل قيامهم بأداء الفريضة، متعلّلة بأن هذا الأمر في يد السلطات العليا في المملكة”.

وأشار البيان إلى أن وزارة الحج والعمرة في السعودية “تنصّلت من تقديم أي ضمانات لسلامة الحجاج القطريين”.

وتابع بيان الوزارة: “ننتظر معرفة الجهات السعودية المخوّلة بتقديم ضمانات للحجاج”، و”نأسف لإقحام السياسة بالحج ما يؤدي لحرمان مسلمين من أدائها”.