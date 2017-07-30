نفت وزارة المواصلات والهيئة العامة للطيران المدني بقطر صحة ما أوردته وكالة الأنباء السعودية من أن دول الحصار الأربع خصصت ممرات طوارئ جوية لعبور الطائرات القطرية في أجوائها.

وكانت وكالة الأنباء السعودية قالت إن الدول الأربع خصصت تسعة ممرات طوارئ جوية ليستخدمها الطيران القطري.

وأوضحت وزارة المواصلات وهيئة الطيران بقطر أن دول الحصار لم تصدر أي إعلانات ملاحية كما هو متبع في المنظمة الدولية للطيران المدني (إيكاو)، كما دعت الوزارة والهيئة السعودية والإمارات والبحرين ومصر إلى عدم تسريب مثل هذه الأخبار غير الصحيحة قبل انعقاد الجلسة الاستثنائية لمجلس منظمة إيكاو غدا الاثنين في مدينة مونتريال الكندية.

وذكر موقع الهيئة العامة للطيران القطرية أن دولة قطر طالبت في اجتماع بمقر إيكاو بحقها في المرور في الممرات الجوية الدولية وفقا لمبادئ القانون الدولي العام واتفاقياته، وجاء ذلك في اجتماع لوزير المواصلات والاتصالات القطري جاسم بن سيف السليطي مع الأمينة العامة لمنظمة “إيكاو” فانغ ليو بمدينة مونتريال الكندية.