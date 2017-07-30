حجم الثروة التي وجدها رجل في حقيبة في العاصمة الألمانية

عثر رجل في العاصمة الألمانية برلين على حقيبة مليئة بالأموال والذهب أمام بنك بمنطقة نيوكولن، التي تعتبر من بين أفقر المناطق في برلين.

ولم يتوانى هذا الرجل الأمين في تسليم هذه الثروة للشرطة، وهو ما أسعد صاحب الثروة، الذي قال في وقت لاحق للشرطة إنه وضع الحقيبة أسفل الشجرة لحين قفل دراجته لكنه نسيها تماما.

وكتبت الشرطة على تويتر “ما قد تجده تحت شجرة في نيوكولن مذهلا. فقد سلم شخص أمين وجد الحقيبة التي تحتوى على 3500 يورو والذهب إلى مركزنا”.

وأضافت شرطة برلين في وقت لاحق: “تم التوصل إلى صاحب المبلغ. وقال إنه وضع متعلقاته خلال قيامه بقفل دراجته ثم نسيها ببساطة”.