بعد الضجّة التي أثارها أمير سعودي يدعى “سعود آل سعود”، وهو يعتدي على مواطنين سعوديين ويهينهم، تداول ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعيّ، مقطع فيديو أظهر حادثةً مشابهة لأميرٍ آخر.

ووفقَ ما نُشر، فقد اعتدى الأمير “فيصل بن بندر آل سعود” على مقيم يمني بالضرب المبرح وتعذيبه وتصويره، لأنه يتواعد مع الفتيات ويطلب منهن نقودًا وكروت شحن عبر تطبيق “واتس آب”.بحسب ادعائه

وطلب الأمير من الوافد أن يدفع مبلغ 10 آلاف ريـال لإصلاح الأشياء التي تحطمت داخل المنزل.

وكانت وسائل إعلام سعودية، قالت إن أجهزة الشرطة ألقت القبض على الأمير الأوّل، ومرافقيه، بناء على توجيهات مباشرة من الملك سلمان بن عبد العزيز، بسبب اعتدائهم بوحشية على شبان، وإهانتهم فتيات.