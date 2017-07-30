قبل اجتماعها مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريس، في نيويورك، وثقت الكاميرات إيفانكا ترامب، وهي تضع المكياج داخل سيارتها.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أخرجت إيفانكا خلف زجاج سيارتها، علبة المكياج الصغيرة، وأضافت المزيد من البودرة، ثم استخدمت أحمر الشفاه، وألقت نظرة أخيرة في المرآة، ثم غادرت سيارتها إلى مقر الأمم المتحدة.

وكان مسئول بالبيت الأبيض، قال إن جوتيريس اجتمع مع إيفانكا لبحث “القضايا ذات الاهتمام المشترك بعد تدشين آلية اقتصادية بالبنك الدولي لدعم المرأة في مجال ريادة الأعمال”.