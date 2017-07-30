قالت مصادر أمنية عراقية، إن السلطات العراقية قررت منح الجنسية العراقية للمواطن السوداني، الذي تعرض لانتهاكات عنيفة من قبل عناصر من الشرطة الاتحادية في الموصل.

ونقلت “روسيا اليوم” عن وزارة الداخلية العراقية، أن المواطن السوداني الذي يظهر في التسجيل يقيم في العراق منذ أكثر من ربع قرن.

ولفت وهاب الطائي، المستشار الإعلامي لوزير الداخلية العراقي، إلى أن الوزير، قاسم الأعرجي، زار المواطن المتضرر وقدم له شخصيا الاعتذار عما حدث.

وأضاف الطائي أن الوزير أودع السجن عددا من عناصر الشرطة الفدرالية المسؤولين عن الحادث.

تجدر الإشارة إلى أن نشر الفيديو الذي يظهر اعتداء عناصر في الشرطة بالضرب على المواطن السوداني موسى بشير، قرب الموصل للاشتباه بانتمائه إلى تنظيم “داعش”، أحدثت صدى كبيرا، داخل العراق وخارجه.

واستدعت الخارجية السودانية، الثلاثاء الماضي، القائم بأعمال السفارة العراقية في الخرطوم لتبلغه احتجاجها على هذا الحادث.

يُذْكر أن أوضاع السودانيين بالعراق غاية في التردي حيث أُخْرِج بعضهم إلى معسكرات النازحين وبعضهم الآخر يتعرّضون لكثير مِن الانْتِهاكات.