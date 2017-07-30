في رد مباشر على تصريحات السفير الإماراتي في واشنطن يوسف العتيبة الذي اعتبر أن الهدف الأساسي لـ(السعودية والإمارات والبحرين ومصر) من حصار قطر هو التحول لدولة “علمانية مستقرة” في إشارة تدل على سعي المملكة للتحول نحو المنهج الليبرالي، دعا الأمير عبد العزيز بن فهد نجل الملك الراحل فهد بن عبد العزيز آل سعود إلى محاربة العلمانية والليبرالية بالنصح والبيان ومن ثم السنان أي بالرماح.

وقال “أبن فهد” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” مرفقا بها مقطع مسجل لعضو هيئة كبار العلماء صالح الفوزان يوضح فيه بأن العلمانية “كفر”:” يجب على كل مسلم يؤمن بالله وبدينه وبمحمد صلى الله عليه وسلم, أن يحارب العلمانية واللبرالية بالنصح ثم بالبيان,ثم بالسنان تحت راية خادم الحرمين “.

يجب على كل مسلم يؤمن بالله وبدينه وبمحمدصلى الله عليه وسلم,أن يحارب العلمانيه والبراليه بالنصح ثم بالبيان,ثم بالسنان تحت راية خادم الحرمين . https://t.co/Thudjlrd4o — عبدالعزيز بن فهد (@afaaa73) July 30, 2017

وكان “العتيبة” قد كشف عن مضامين ما يجول في صدور دول الحصار مؤكدا بأن خلاف هذه الدول مع قطر “فلسفي” أكثر منه دبلوماسي.

وقال “العتيبة” خلال مقابلة على قناة “PBS” الأميركية، أن الخلاف مع قطر فلسفي أكثر منه دبلوماسي: “إن سألت الإمارات والسعودية والأردن ومصر والبحرين ما هو الشرق الأوسط الذي يريدون رؤيته بعد 10 سنوات من الآن، فسيكون متعارضاً في الأساس لما أعتقد أن قطر تريد رؤيته بعد 10 سنوات من الآن. ما نريد أن نراه هو حكومات علمانية مستقرة مزدهرة وقوية.”

يشار إلى أن هذا الهجوم على المسؤولين الإماراتيين ليس الاول، فد سبق أن شن عبد العزيز بن فهد هجوما عنيفا على ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد ناعتا إياه بالإبليس الحاقد الذي أغوى المسلمين.

ودفاعا عن ولي العهد السعودي السابق، محمد بن نايف، قص “ابن فهد” في تدوينات سابقة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” أبيات شعرية هجائية في حق ولي عهد أبو ظبي قال فيها:

لا تحط صورتك جنب سلمان.. سلمان ولد عبد العزيز الفيصلي

الخسيس مثلك ماي قرب كحيلان..متأصل نعلته ياالسرسري

وجهك أسود وجه شيطان.. خاين دين في جهنم ترتمي

إبليس من فعايلك نشوان.. قال آخذ إجازة دامك خوي

لا حشا منت ولي للرحمن.. وليك ترامب ورافضي ومولوي

باكر لا جيت للواحد الديان.. إن ما تبت تراك بناره تكتوي

ياالتافه الحاقد يا طقعان..أغويت المسلمين وتراك المنغوي

زايد لو طلع عاد غضبان.. خذها مني وأنا أبو تركي الفيصلي

وجاءت القصيدة الهجائية للأمير عبد العزيز بن فهد، دفاعا عن ولي العهد السعودي السابق، محمد بن نايف، الذي تمت إقالته من منصبه بدفع مباشر من محمد بن زايد الذي تربطه بـ”ابن نايف” علاقة متوترة منذ عهد والده الامير نايف بم عبد العزيز.

وتجدر الاشارة ان وثائق ويكليكس كشفت عن شتائم وجهها ابن زايد لوزير الداخلية الراحل محمد بن نايف حيث وصفه أمام مسؤول أمريكي بالقرد.