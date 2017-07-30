بينما كان وزير خارجية البحرين خالد بن أحمد آل خليفة، منشغلاً بقراءة بيانٍ يكيل فيه لقطر تهما باطلة، كان أهل قطر منشغلين بدفن مواطنٍ بحريني توفّي بالدّوحة، دون أن يتمكن كُثرٌ من ذويه من حضور جنازته بسبب حصار قطر.

ونشر الاعلامي القطري جابر الحرمي على حسابه في “تويتر” صوراً أظهرت حشداً من القطريين وهم يشاركون في جنازة ودفن المواطن البحرينيّ. حيثُ أشارَ إلى أنّ الكثير من أهل المتوفي في البحرين عجزوا عن الحضور بسبب الحصار الذي تُشاركُ في المنامة على قطر.

تدافع أهل قطر للصلاة وتشييع جثمان أخ بحريني توفاه الله في بلده #قطر بعد أن عجز الكثير من أهله في #البحرين من الحضور بسبب #حصار_قطر .. pic.twitter.com/u1cMfda500 — جابر الحرمي (@jaberalharmi) ٣٠ يوليو، ٢٠١٧

وهذه ليست الحادثة الأولى منذ بدء حصار قطر، فقد شارك المئات من القطريين في جنازة مواطنٍ سعوديّ توفي ولم يتمكن أقاربه من حضور جنازته، وعودة أبنائه من على الحدود المشتركة بين البلدين، بعد قيام السلطات السعودية بغلق الحدود المشتركة بين البلدين.

وأكد قطريون أن قرار إغلاق الحدود بمثابة قطيعة رحم، فالكثير من علاقات القرابة والمصاهرة تربط الأسر في البلدين.

وفي 5 يونيو/حزيران الماضي، قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، وفرضت الدول الثلاث الأولى حصاراً برياً وجوياً على الدوحة، لاتهامها بـ”دعم الإرهاب”، وهو ما نفته الدوحة بشدة.