أثارَ تصريحُ الفنانة المصرية شيرين عن تونس، بقولها لابنتها إنه لا “لا فرق بين تونس وبقدونس، لأن تونس خضراء مثل البقدونس”، غضب الفنانة التونسية “لطيفة”.

وغرّدت لطيفة عبر حسابها على موقع “تويتر” قائلة: “تونس مش بقدونس، تونس بقت خضراء ببورقيبة… بأبو القاسم الشابي، بابن خلدون، وبشعبها الرائع”.

وتسببت مزحة ذكرتها “شيرين”، في إغضاب عدد من التونسيين، بعد أن نقلت للجمهور حواراً دار بينها وبين ابنتها التي سألتها أين ستحيي حفلها بـ”بقدونس”، في إشارة إلى تونس.

وأحيت شيرين حفلاً داخل المسرح الأثري بقرطاج، ضمن الدورة 53 لمهرجان قرطاج الدولي.

وكشفت شيرين للجمهور حواراً دار مع ابنتها التي سألتها عن مكان احيائها حفلها قائلة: “بنتي سألتني انتِ رايحة لفين ؟…قلتلها انا رايحة تونس …فقالت انتِ رايحة بقدونس…قلتها اه بردو هي خضراء”.