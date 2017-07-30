أثارَ مقطع فيديو، ظهرت فيه الممثلة وعارضة الأزياء البحرينية “شيلاء سبت”، وسط حشدٍ من الشبان في الحديقة المائية في البحرين، غضباً على مواقع التواصل الاجتماعيّ، لما اعتبره ناشطون “انحطاط ووضاعة” وصلت إليها النجمة.على حدّ تعبيرهم

وظهر في فيديو متداول، حشدٌ كبير من الشبان البحرينيين، وهم يسيرون خلف “شيلاء”، ويتلقطون معها صوراً، حيث رآى مغرّدون أنّ كل الذكور اللي ظهروا مع النجمة البحرينية “لا يوجد فيهم ذرّة حياء ولا رجولة”.

كل الذكور اللي طلعوا مع #شيلاء_سبت في الحديقة المائية مابهم من الحياء ذرة ولا بهم رجولة .. لابو هالشنب اللي ماهو على وجه رجال — نجـود (@NejoudAlharbi) ٢٩ يوليو، ٢٠١٧

ووصفَ مغرّدٌ آخر ما دار في الفيديو بأنّه “انحطاط ووضاعة”.بحسب تعبيره

مستحيل تكون شيلاء سبت بوعيها !!! وش هالانحطاط والوضاعة؟؟ الله يفشلهاا — 8 (@Rambowales8) ٣٠ يوليو، ٢٠١٧

وانتقدت إحدى المغرّدات تواجد النّجمة البحرينية في هكذا أماكن.