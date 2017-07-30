أثارَ مقطع فيديو، ظهرت فيه الممثلة وعارضة الأزياء البحرينية “”، وسط حشدٍ من الشبان في في ، غضباً على مواقع التواصل الاجتماعيّ، لما اعتبره ناشطون “انحطاط ووضاعة” وصلت إليها النجمة.على حدّ تعبيرهم

وظهر في فيديو متداول، حشدٌ كبير من الشبان البحرينيين، وهم يسيرون خلف “شيلاء”، ويتلقطون معها صوراً، حيث رآى مغرّدون أنّ كل الذكور اللي ظهروا مع النجمة البحرينية “لا يوجد فيهم ذرّة حياء ولا رجولة”.

ووصفَ مغرّدٌ آخر ما دار في الفيديو بأنّه “انحطاط ووضاعة”.بحسب تعبيره

وانتقدت إحدى المغرّدات تواجد النّجمة البحرينية في هكذا أماكن.

 