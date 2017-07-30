تعرضت المطربة المصرية الشابة آسيا لعملية سطو مسلح، من قبل عصابة اقتحمت شقتها حاولت قتلها بغرض سرقتها.

وقالت آسيا في تصريحات صحافية أنه تم الاعتداء عليها بالضرب المبرح، من قبل هؤلاء “البلطجية”، ما أدى إلى اصابتها بنزيف خطير، وتم نقلها إلى احدى المستشفيات، لإجراء الإسعافات اللازمة، وإثبات ما حدث في تقرير طبي.

وأكدت آسيا أنها كانت تتواجد بشقتها بمفردها بسبب سفر زوجها خارج البلاد، وتفاجأت بدخول هؤلاء البلطجية في فجر يوم الإثنين، وتم كسر باب الشقة، كما قاموا بسرقة مصوغاتها ومبلغ مالي وهاتفها الشخصي، وإتلاف جميع محتويات الشقة الذي تم إثباته في محضر رسمي بقسم شرطة الهرم رقم 40437 جنح الهرم.

وأضافت آسيا بعد تحرير المحضر بقسم الهرم، تم تحويلها لإجراء تقرير طبي.