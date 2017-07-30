تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو مصور يكشف بعض عادات الزواج المتبعة في سلطنة عمان.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد ظهر العريس واضعا يده في يد المأذون خلال عقد قرانه مبديا قبوله بالزواج من العروس، وما إن انتهى المأذون من عقد القران حتى انهال عدد من المتواجدين من أقارب العروس على العريس بضربه بالعصي ليعلم ان وراءها رجال يدافعون عنها إن قام بإهانتها أو الاعتداء عليها.

في عمان ، يجلدون العريس اهل العروس عشان يعرف العريس ان وراها رجال ، ياليت يطبقونه في السعوديه اذا جاء الزوج يتعدد pic.twitter.com/LQfAe6AK80 — عهود بنت عبدالعزيز (@Ahouud1) July 30, 2017

يشار إلى أن مراحل الزواج في سلطنة عمان تتشابه بشكل عام، حيث أن البداية تكون مع إتمام الخطوبة بعد الاتفاق بين الأسرتين أو عن طريق وسيط يكلفه العريس، دور الرجال ينحصر في هذه المرحلة بالحصول على الموافقة، حينها يأتي دور النسوة اللواتي يتفقن على المهر، وهو عادة عبارة عن مال أو مستلزمات العروس أو هدايا.

وبعد الانتهاء من مراسم عقد القرآن تقدم للضيوف الحلوى العمانية، والقهوة المرة فقط مصحوبة برش ماء الورد على الضيوف، ويقف العريس ووالده عند مخرج المسجد لتقبل التهاني، وفي بعض المناطق يقوم العريس بالصلاة على طرف ثوبها.

“يوم الجلو” هو يوم أو أكثر لتجميل العروس، والجلو عبارة عن بودرة من مسحوق الصندل والزعفران والطحين والأرز وقشر البيض وماء الورد يتم وضعها على جسمها من قبل سبع فتيات غير متزوجات، وبعد التجميل يتم رسم نقوش الحناء على جسم العروس.

في ليلة الدخلة تنقل العروس من منزلها إلى بيتها الزوجي، وتقام الأعراس عادة في صالة للأفراح، ومن المتعارف عليه وصول أخوات العروسين قبل الجميع، ولا تبدأ الاحتفالات إلا بعد وصول جميع المدعوين، ومن التقاليد الغريبة في بعض المناطق قيام أصدقاء العريس وإخوة العروس بضربه بعصا، أو قيامه شخصياً بتمزيق ملابسه.