سخرت الإعلامية الجزائرية والمذيعة بقناة “الجزيرة”، خديجة بن قنة من استقبال السعودية لزعيم التيار الصدري الشيعي، مقتدى الصدر، على الرغم من تهجمه السابق على المملكة وتهديدها بالاجتياح.

وقالت “بن قنة” في تدوينة لها عبر حسابها بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” ساخرة من استقبال السعودية للصدر: “بقي نصر الله و سليماني..مسألة وقت!!”.

بقي نصر الله و سليماني..مسألة وقت!! https://t.co/zxyBAIT4SJ — خديجة بن قنة (@Benguennak) July 30, 2017

وكان زعيم التيار الصدري ورجل الدين الشيعي البارز مقتدي الصدر، قد وصل إلى المملكة العربية السعودية بدعوة رسمية من الرياض، حيث كان في استقباله السفير السعودي السابق في العراق ووزير الدولة لشؤون الخليج العربي الحالي، ثامر السبهان.

وجاءت هذه الزيارة، بعد فترة قصيرة من زيارة وزير الداخلية العراقي قاسم الأعرجي للسعودية واستقباله من قبل ولي العهد محمد بن سلمان، بعد أن كانت وسائل الإعلام السعودية تهاجمه وتصفه بمخبر قاسم سليماني المدلل في العراق.

يشار إلى أن مقتدى الصدر، سبق وأن انتقد بشدة المملكة العربية السعودية، كان آخره مهاجمته للقمة الإسلامية الأمريكية بمشاركة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث وصف “الاجتماع السعودي الأمريكي بالرياض بالأمر القبيح”.

كما سبق وهدد زعيم التيار الصدري الشيعي في العراق مقتدى الصدر باجتياح المملكة العربية السعودية و حرق الأخضر واليابس بها في حال الإساءة لأحد رموز الشيعة البحرينيين في آب/أغسطس 2011.

وقال في تصريحات له نقلتها وسائل الإعلام العراقية في حينها:” إن مست شعرة من رأس عمنا آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم سندخل السعودية ونحرق الأخضر واليابس”.

وكان وزير العدل البحريني وجه رسالة للمرجعية الشيعية احمد عيسى قاسم اتهمه فيها بالتحريض على الطائفية وضرب اللحمة الوطنية.