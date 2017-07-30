“وطن-خاص”- اول مستشفى متكامل على وجه الكرة الأرضية كان عربيا اقامه الرازي في بغداد وأول كتاب متكامل في الطب كان عربيا ايضا وهو الحاوي في الطب وتبعه ايضا القانون في الطب لابن سينا.

لكن قصة هذه السيدة السورية تثبت انه لا علاقة لنا كعرب بهذا التاريخ الرفيع..من طبيب الى طبيب ومن مستشفى الى مستشفى ما بين سوريا والأردن والكويت على مدى 3 سنوات لم تتوقف الآمها ولا دموعها وتكاليف باهظة وادوية تهد جبالا نتيجة مرض في المثانة تحول الى مرض مزمن الا حين بلغ أبنها الذي كان رفيقا لها في رحلات العلاج هذه نصيحة من مقرب بالسفر للهند من اجل العلاج حيث حطوا لدى مستشفى الأميرة اسراء في حيدراياد وهو مستشفى تابع لمجموعة عويسي للمستشفيات الخيرية والواقع قرب مبنى الشارمينار الشهير لتبدا علاجها على يد جراح شهير في المستشفى يدعى د.ماجد عادل.

في اسبوع واحد استطاع هذا الطبيب الجراح ان يتوصل لما تعانيه هذه السيدة وبعملية صغيرة وتكلفة اقل من ربع كشفية طبيب عربي استطاع ان يعيد الابتسامة لوجهها وهو يقول “افعل ما علي والبقية في يد الله عز وجل”.

لا يملك وقتا لكي تتحدث معه في امور خارج عالم الطب..فهو اما مراجعا لمرضاه الكثر الذين يتوافدون عليه من كل مكان او تجده في مسارح العمليات الجراحية او يكون استدعي لمستشفى آخر للقيام بعملية جراحية معقدة ما..نحلم بمثله ان يكون عربيا ونسنعيد ذلك الزمان.. فهل سنعود؟!