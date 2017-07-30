نقلت مجلة “نيوزويك” الأمريكيّة، عن مدير عام الصندوق الاستثماري الأمريكي “هيرميتاج”، بيل براودر، قوله إن الثروة الشخصية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين تقارب 200 بليون دولار.

وتشير المجلة الى أنّ معلومات “براودر” مستمدة، من واقع أن الصندوق الاستثماري الذي يديره كان حتى وقت قريب أكبر صندوق استثماري في روسيا. وكان أيضا يوظف المحامي الروسي الشهير سيرجي ماغنيتسكي، المعروف بتحقيقاته عن الفساد والذي مات في السجن بسبب كشفه عام 2008 عملية تزوير ضريبي بمبلغ 230 مليون دولار.

وحسب “نيوزويك” فإن “ثروة بوتين بدأت مطلع القرن الحالي بعمليات تغطية على فساد عدد من كبار الموظفين. ففي بداية استلامه السلطة خاض صراعا علنيا مع بعض أباطرة المال، وفي ذاك الصراع قام عام 2003 بسجن ميخائيل خودوركوفسكي أغنى رجل في روسيا”.

وتابعت الصحيفة، “وبتلك الخطوة المتمثلة بالقدرة على سجن الرجل الأكثر سطوة مالية، فقد خضع كل أباطرة المال والتهريب وتبييض المال لسلطان بوتين، حتى لا يحصل معهم ما حصل لأقواهم”.

وبدوره كان بوتين واضحا في طلب 50% من أي مشروع لهم، وأن يديروا هم أنفسهم هذه الحصة لصالح الرئيس.

ولفتت إلى الثروة الشخصية للرئيس الروسي تتجاوز ثروات أغنى اثنين من مليارديرات العالم مجتمعين، جيف بيزوس وبيل غيتس.