بعد فترة قصيرة من زيارة وزير الداخلية العراقي قاسم الأعرجي للسعودية واستقباله من قبل ولي العهد محمد بن سلمان، بعد أن كانت وسائل الإعلام السعودية تهاجمه وتصفه بمخبر قاسم سليماني المدلل في العراق، وصل زعيم التيار الصدري ورجل الدين الشيعي البارز مقتدي الصدر إلى المملكة العربية بدعوة رسمية من الرياض، حيث كان في استقباله السفير السعودي السابق في العراق ووزير الدولة لشؤون الخليج العربي الحالي، ثامر السبهان.

زيارة “الصدر” للسعودية، أثارت غضب المغردين على موقع التدوين المصغر “تويتر”، حيث دشنوا هاشتاج بعنوان: #مقتدي_الصدر ، هاجموا فيه الموقف السعودي الذي تحول فجأة من القيادات الشيعية العراقية على الرغم من هجومهم السابق عليها وكذلك دورهم المشبوه في القتل والتنكيل بأهل السنة في العراق من خلال مشاركتهم في ميليشيات الحشد الشعبي الطائفي، متهمين المملكة بالتناقض كونها تقاطع قطر لعلاقتها مع إيران في حين تستقبل رجالها.

إلى أين يا بلادالحرمين وقبلة المسلمين قاتل أهل السنة في العراق المشرك النجس يسمى رجل دين ￼#مقتدي_الصدر — Abo Mohamed (@abdualaziz13331) July 30, 2017

#مقتدى_الصدر

اليوم يستقبلون مقتدى الصدر

لا تستبعد بكره يستضيفون الحوثي ويقولون رجل الدين السيد عبدالملك الحوثي يزور السعودية بزيارة رسمية pic.twitter.com/Znl8he4qQf — اعذب قصيد . (@A3thb_Qseed) July 30, 2017

#مقتدي_الصدر

طيب احنا والإمارات مقاطعين قطر لنها عميله لإيران حسب كلامكم ؟اجل مقتدى التبن عميل لمين؟ فوق كذا تقولون ايران دوله ارهابيه !! — ج. متذمر (@azo6662011) July 30, 2017

#مقتدي_الصدر

آل سلول يقرّبون كل من طعن في شرع الله

ويحاربون الجماعات الجهادية ( تاريخيا) في السر

واليوم أصبح اللعب على المكشوف — خالد الحامد (@KDH_D1) July 30, 2017

https://twitter.com/n_a_hilal/status/891714662890426369

#مقتدي_الصدر أين المداخلة الذين صدعو رؤوسنا بصورة خالد مشعل مع نجاد … وضع المزهرية خذ — chachoua noureddine (@chachouano) July 30, 2017

#مقتدي_الصدر

يسمون خيانتهم للشعوب مع الاعداء مصلحه للامه

وغيرهم اذ تحالفو مع غيرهم يسمونها خيانه يدقون وتر الاسلام

والاسلام منهم بريئ — خلف الشمري ☪ (@khalf_25) July 30, 2017

يشار إلى أن مقتدى الصدر، سبق وأن انتقد بشدة المملكة العربية السعودية، كان آخره مهاجمته للقمة الإسلامية الأمريكية بمشاركة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث وصف “الاجتماع السعودي الأمريكي بالرياض بالأمر القبيح”.

كما سبق وهدد زعيم التيار الصدري الشيعي في العراق مقتدى الصدر باجتياح المملكة العربية السعودية و حرق الأخضر واليابس بها في حال الإساءة لأحد رموز الشيعة البحرينيين في آب/أغسطس 2011.

وقال في تصريحات له نقلتها وسائل الإعلام العراقية في حينها:” إن مست شعرة من رأس عمنا آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم سندخل السعودية ونحرق الأخضر واليابس”.

وكان وزير العدل البحريني وجه رسالة للمرجعية الشيعية احمد عيسى قاسم اتهمه فيها بالتحريض على الطائفية وضرب اللحمة الوطنية.