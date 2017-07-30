بعد فترة قصيرة من زيارة وزير الداخلية العراقي قاسم الأعرجي للسعودية واستقباله من قبل ولي العهد ، بعد أن كانت وسائل الإعلام تهاجمه وتصفه بمخبر المدلل في ، وصل زعيم التيار الصدري ورجل الدين الشيعي البارز مقتدي الصدر إلى المملكة العربية بدعوة رسمية من ، حيث كان في استقباله السفير السعودي السابق في ووزير الدولة لشؤون الخليج العربي الحالي، ثامر السبهان.

 

زيارة “الصدر” للسعودية، أثارت غضب المغردين على موقع التدوين المصغر “تويتر”، حيث دشنوا هاشتاج بعنوان: ، هاجموا فيه الموقف السعودي الذي تحول فجأة من القيادات الشيعية العراقية على الرغم من هجومهم السابق عليها وكذلك دورهم المشبوه في القتل والتنكيل بأهل السنة في العراق من خلال مشاركتهم في ميليشيات الحشد الشعبي الطائفي، متهمين المملكة بالتناقض كونها تقاطع لعلاقتها مع في حين تستقبل رجالها.

https://twitter.com/n_a_hilal/status/891714662890426369

يشار إلى أن مقتدى الصدر، سبق وأن انتقد بشدة المملكة العربية السعودية، كان آخره مهاجمته للقمة الإسلامية الأمريكية بمشاركة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث وصف “الاجتماع السعودي الأمريكي بالرياض بالأمر القبيح”.

 

كما سبق وهدد زعيم التيار الصدري الشيعي في العراق مقتدى الصدر باجتياح المملكة العربية السعودية و حرق الأخضر واليابس بها في حال الإساءة لأحد رموز الشيعة البحرينيين في آب/أغسطس 2011.

 

وقال في تصريحات له نقلتها وسائل الإعلام العراقية في حينها:” إن مست شعرة من رأس عمنا آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم سندخل السعودية ونحرق الأخضر واليابس”.

 

وكان وزير العدل البحريني وجه رسالة للمرجعية الشيعية احمد عيسى قاسم اتهمه فيها بالتحريض على الطائفية وضرب اللحمة الوطنية.