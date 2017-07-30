رغم التزام الصمت على العربدة الإسرائيلية التي تعرض لها المسجد الأقصى خلال الأسابيع الماضية، وإثارته الجدل بعد شكره ومدحه الملك سلمان بن عبد العزيز لادعاءاته بأن اتصالاته نجحت في إزالة البوابات الإلكترونية عن مداخل المسجد، عاد الداعية السعودي محمد العريفي وربما بفعل ما تعرض له من هجوم للحديث عن المسجد الأقصى داعيا الله أن يثبت المرابطين ويرد كيد “الصهاينة” المعتدين عنه.

وقال “العريفي” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” الان حاخامات يهود يحاولون اقتحام المسجد الأقصى رب ثبت المرابطين ورد كيد المعتدين وادحر الصهاينة الظالمين وزد أول القبلتين عزاً وتقديسا”.

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الآن حاخامات يهود يحاولون اقتحام المسجد الأقصى

رب ثبت المرابطين ورد كيد المعتدين وادحر الصهاينة الظالمين

وزد أول القبلتين عزاً وتقديسا

.. pic.twitter.com/xCYNtzuFBR — د. محمد #العريفي (@MohamadAlarefe) July 30, 2017

تغريدة “العريفي” التي جاءت بعد تعرضه لانتقادات شديدة سابقا من متابعيه الذين أعربوا عن ندمهم لكونهم ترجوا فيه خيرا، عرضته هذه المرة لسخرية شديدة من قبلهم، مشيرين عليه بضرورة إيصال سماعة الهاتف للملك سلمان ليجري اتصالاته لإنقاذ الأقصى كما ادعى سابقا.

وقال المغرد “قطري” ساخرا: “تكفى قربو التليفون للملك سلمان”.

تكفى قربو التليفون للملك سلمان — قطري (@ALkhyarein) July 30, 2017

ورد المغرد “خالد كحلوت” ساخرا بالقول: “خلو ملك سلمان يتصل ع نتنياهو”.

خلو ملك سلمان يتصل ع نتنياهو 😂 — Ahmad Kahlout (@ahmadkahlout) July 30, 2017

أما المغرد “أبو علي العراقي” فرد قائلا: “الحين يتصل الملك من طنجة كما قلت سابقاً وينتهي الموضوع”.

الحين يتصل الملك من طنجة كما قلت سابقاً وينتهي الموضوع 😆 — ابو علي العراقي 1 (@saqartop) July 30, 2017

من جانبه قال “مهيب المدهون”:”يا ريت توعز لفخامة الملك المفدى خادم الحرمين الشريفين أن يتصل بـ #نتنياهو ويأمره بإبعاد الحاخامات والصهاينة الصعاليك عن مسرى رسول الله”.

يا ريت توعز لفخامة الملك المفدى خادم الحرمين الشريفين أن يتصل بـ #نتنياهو ويأمره بإبعاد الحاخامات والصهاينة الصعاليك عن مسرى رسول الله. — مهيب المدهون – غزة (@MrMoheeb) July 30, 2017

وسخر المغرد “علاء أمين” قائلا: “ايه ياشيخنا مش الملك سليمان فتحه”.

ايه ياشيخنا مش الملك سليمان فتحه — alaa amen (@alaaamen31) July 30, 2017

ونختم بالمغرد “رسم قشالة” الذي رد ساخرا بالقول: “لازم تليفون الملك عطلان النهرده ولا اييييه؟”.

لازم تليفون الملك عطلان النهرده ولا اييييه؟ — Rostom Qashaala (@RustomAziz) July 30, 2017

وكان الديوان الملكي السعودي, قد نسب قرار الاحتلال الاسرائيلي إزالة البوابات الالكترونية والجسور الحديدية والكاميرات والحواجز من أمام بوابات المسجد الأقصى في القدس المحتلة, إلى جهود الملك سلمان بن عبد العزيز الذي يستجم في مدينة “طنجة” المغربية.

وفي بيان صدر عن الديوان الملكي السعودي جاء فيه أن الملك سلمان “المستجم” الان على شواطئ طنجة, أجرى على مدار الأيام الماضية الاتصالات اللازمة بالعديد من زعماء العالم لحل أزمة المسجد الأقصى. حسب ما جاء في البيان.

يشار إلى أن الداعية السعودي الشهير محمد العريفي، لم يدل بأي رأي أو دعاء لنصرة المسجد الأقصى خلال الفترة الماضية ولم يتحرك لسانه إلا شكرا للملك سلمان بن عبد العزيز على ما بذله من جهود قام بها من مدينة “طنجة” المغربية الذي يقضي فيها اجازته الخاصة نصرة للمسجد الاقصى.

وقال “العريفي” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” مرفقا بها صورة لقبة الصخرة (على اعتبارها المسجد الأقصى) والملك سلمان:” المسجد الأقصى أول القبلتين وثالث المسجدين شكر الله لخادم الحرمين اهتمامه ومسعاه ولا حرمه أجر ما بذل وجعله بميزان حسناته وجمع المسلمين وأعزهم”.