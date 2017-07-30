رغم التزام الصمت على العربدة الإسرائيلية التي تعرض لها المسجد خلال الأسابيع الماضية، وإثارته الجدل بعد شكره ومدحه لادعاءاته بأن اتصالاته نجحت في إزالة البوابات الإلكترونية عن مداخل المسجد، عاد الداعية السعودي وربما بفعل ما تعرض له من هجوم للحديث عن المسجد الأقصى داعيا الله أن يثبت المرابطين ويرد كيد “الصهاينة” المعتدين عنه.

 

وقال “العريفي” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” الان يهود يحاولون اقتحام المسجد الأقصى رب ثبت المرابطين ورد كيد المعتدين وادحر الصهاينة الظالمين وزد أول القبلتين عزاً وتقديسا”.

 

تغريدة “العريفي” التي جاءت بعد تعرضه لانتقادات شديدة سابقا من متابعيه الذين أعربوا عن ندمهم لكونهم ترجوا فيه خيرا، عرضته هذه المرة لسخرية شديدة من قبلهم، مشيرين عليه بضرورة إيصال سماعة الهاتف للملك سلمان ليجري اتصالاته لإنقاذ الأقصى كما ادعى سابقا.

 

وقال المغرد “قطري” ساخرا: “تكفى قربو التليفون للملك سلمان”.

ورد المغرد “خالد كحلوت” ساخرا بالقول: “خلو ملك سلمان يتصل ع ”.

أما المغرد “أبو علي العراقي” فرد قائلا: “الحين يتصل الملك من طنجة كما قلت سابقاً وينتهي الموضوع”.

من جانبه قال “مهيب المدهون”:”يا ريت توعز لفخامة الملك المفدى خادم الحرمين الشريفين أن يتصل بـ #نتنياهو ويأمره بإبعاد الحاخامات والصهاينة الصعاليك عن مسرى رسول الله”.

وسخر المغرد “علاء أمين” قائلا: “ايه ياشيخنا مش الملك سليمان فتحه”.

ونختم بالمغرد “رسم قشالة” الذي رد ساخرا بالقول: “لازم تليفون الملك عطلان النهرده ولا اييييه؟”.

 

وكان الديوان الملكي السعودي, قد نسب قرار الاحتلال الاسرائيلي إزالة والجسور الحديدية والكاميرات والحواجز من أمام بوابات المسجد الأقصى في المحتلة, إلى جهود الملك سلمان بن عبد العزيز الذي يستجم في مدينة “طنجة” المغربية.

 

وفي بيان صدر عن الديوان الملكي السعودي جاء فيه أن الملك سلمان “المستجم” الان على شواطئ طنجة, أجرى على مدار الأيام الماضية الاتصالات اللازمة بالعديد من زعماء العالم لحل أزمة المسجد الأقصى. حسب ما جاء في البيان.

 

يشار إلى أن الداعية السعودي الشهير محمد العريفي، لم يدل بأي رأي أو دعاء لنصرة المسجد الأقصى خلال الفترة الماضية ولم يتحرك لسانه إلا شكرا  للملك سلمان بن عبد العزيز على ما بذله من جهود قام بها من مدينة “طنجة” المغربية الذي يقضي فيها اجازته الخاصة نصرة للمسجد .

 

وقال “العريفي” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” مرفقا بها صورة لقبة الصخرة (على اعتبارها المسجد الأقصى)  والملك سلمان:” المسجد الأقصى أول القبلتين وثالث المسجدين شكر الله لخادم الحرمين اهتمامه ومسعاه ولا حرمه أجر ما بذل وجعله بميزان حسناته وجمع المسلمين وأعزهم”.

 

 