شنت الأميرة ، فهدة بنت سعود بن عبد العزيز, هجوما عنيفا على السفير الإماراتي، ، وذلك على إثر تصريحاته بأن هدف على هو تحولها لدولة خلال عدد من السنوات القادمة على غرار ما ستكون عليه “ والإمارات والبحرين ومصر”، مستنكرة الصمت الرسمي في الرد عليه، مشيرة إلى أنه اتضح من يقود المؤامرة على ، ومؤكدة على قدرة القيادة والشعب السعودي في التصدي لها.

 

وقالت “بنت سعود” في تدوينات لها عبر حسابها بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” مستنكرة الصمت السعودي الرسمي في الرد على تصريحات “العتيبة”:”#السعودية_دولة_تحكّم_الشريعة, من حقنا ان نتساءل عن الصمت لوزارة الأعلام عن تصريح #سفير_الأمارات #يوسف_العتيبة الذي يمس سيادة وطننا وديننا؟”.

وأضافت في تغريدة أخرى: “#الا_عقيدتنا_يالعتيبه،#الملك_سلمان حفظه الله،وملوك وأئمة بلادنا منذ الدولة السعودية الأولى صدقوا مع الله فنصرهم في توحيد وحماية بلادهم”.

وتابعت قائلة: “#الا_عقيدتنا_يالعتيبه، كلمة الله ورسوله فوق كلمة العتيبة.وكلمة #الملك_سلمان #خادم_الحرميين_الشريفين فوق من يعادي وطننا وسيادته وشريعته”.

واختتمت تدويناتها مشيرة إلى أن   تقود مؤامرة ضد المملكة قائلة:” #الا_عقيدتنا_يالعتيبه، المؤامرة ضد وطننا وسيادتنا وديننا كبيرة وأصبحت واضحة المعالم ،ومن يقودها كشر عن أنيابه. ولكن قيادتنا وشعبنا له بالمرصاد”.

 

يشار إلى ان هجوم الاميرة السعودية لم يكن الوحيد ضد الإمارات، في ظاهرة تكشف عن بروز توجهات داخل العائلة المالكة مخالفة للسياسة الرسمية للبلاد، وهو الأمر الذي يؤكد ما نشرته بعض التقارير بأن العائلة المالكة تشهد انقساما كبيرا منذ تولي محمد بن سلمان ولاية العهد.

 

وكان قد رد في تدوينة له على تصريح “العتيبة”، أكد فيها بأن المملكة وشعبها سيحاربون والليبرالية بالبيان والنصح ومن ثم “السنان” (أي الرماح).

 

وسبق “ابن فهد” أن شن هجوما عنيفا على ولي عهد ، محمد بن زايد، ناعتا إياه بالإبليس الحاقد الذي أغوى المسلمين.

 

ودفاعا عن ولي العهد السعودي السابق، محمد بن نايف، قص “ابن فهد” في تدوينات سابقة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” أبيات شعرية هجائية في حق ولي عهد أبو ظبي قال فيها:

لا تحط صورتك جنب سلمان.. سلمان ولد عبد العزيز الفيصلي

الخسيس مثلك ماي قرب كحيلان..متأصل نعلته ياالسرسري

وجهك أسود وجه شيطان.. خاين دين في جهنم ترتمي

إبليس من فعايلك نشوان.. قال آخذ إجازة دامك خوي

لا حشا منت ولي للرحمن.. وليك ترامب ورافضي ومولوي

باكر لا جيت للواحد الديان.. إن ما تبت تراك بناره تكتوي

ياالتافه الحاقد يا طقعان..أغويت المسلمين وتراك المنغوي

زايد لو طلع عاد غضبان.. خذها مني وأنا أبو تركي الفيصلي

 

 