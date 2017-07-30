قدم مواطنون عمانيون شكوى ضد قناة أبوظبي الإماراتية بعد أن زجّت بهم في فيلم وثائقي يتحدث عن جماعة الإخوان المسلمين في منطقة الخليج ويتحدث عن بعض الشخصيات العربية.

ونقل موقع “أثير” عن أحد المواطنين الذين ذكروا اسمهم في القناة قال” تفاجأنا بنشر صورنا وأسمائنا في فيلم يتحدث عن تنظيمات وجماعات ليس لنا علاقة بها، وإننا نستهجن وبشدة ما قامت به القناة بالزج بأسمائنا في صراعها مع دولة خليجية أخرى، كما أنه يخالف المبادئ والأخلاق الإعلامية ويخالف المبادئ التي استقيناها من هذه التربة الطيبة وعلمنا إياها جلالة السلطان حفظه الله، وذلك بالابتعاد عن التحزب والتطرف أو الانضمام لأي جماعات مهما كان هدفها وغاياتها”.

وأضاف المواطن الذي طلب عدم ذكر اسمه “رفعنا شكوى إلى الجهات المختصة في السلطنة والأجهزة الأمنية وناشدناهم بحجم حرصهم على السلطنة والمواطن وبحجم ثقتنا بهم، بالتدخل العاجل في هذا الموضوع واتخاذ الإجراءات اللازمة، حيث إن الموضوع لا يعد تشهيرا ظالما فقط، بل هو افتراء واضح بأننا نتبع تنظيما سريا لجماعة الإخوان المسلمين في السلطنة، وهذا عار من الصحة”.

وختم المواطن حديثه قائلا :بث أسمائنا وصورنا في مثل هذه الأفلام والبرامج هو انتهاك صارخ لحقنا، وقبل ذلك هو افتراء على السلطنة التي يفتخر كل عماني فيها باستقرارها وبعدها عن الصراعات الإقليمية والدولية، كما إن سجلها خالٍ من أي اتهامات بالإرهاب وحصلت على مؤشر صفر في التقرير الدولي المعروف”.