لم يكن يتوقع السفير الإماراتي لدى واشنطن أن تثير تصريحاته حول رغبة الدول المحاصرة لقطر (السعودية والإمارات والبحرين ومصر)، في رؤيتها علمانية على غرار ما تطمح أن تصل إليه هذه الدول خلال السنوات القادمة، غضب السعوديين.

 

تغريدات “العتيبة” يبدو أنها كانت متعمدة لإحراج السعودية، في ظل ما تم تسريبه من معلومات من مصدر موثوق في الديوان الملكي، عن تدهور العلاقات بين وابو ظبي، وذلك على إثر إيعاز من ولي العهد السعودي بانسحاب شركة “أكوا باور” من تدريجيا ونقلها إلى السوق الإفريقية.

 

وكشف المعارض السعودي البارز “غانم الدوسري” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر تويتر” رصدتها “وطن” عن وجود أزمة إماراتية سعودية قائلا:”زودنا مصدر موثوق ورفيع المستوى في الديوان الملكي بما يلي: “تدهور في علاقة الرياض مع ”.

 

وأضاف في تغريدة اخرى مستعينا بتغريدات قديمة له تتعلق بكشفه عن مضايقات جمة تتعرض لها الشركات السعودية في قائلا: “نشرت تغريدات في شهر مايو الماضي تفيد بتضييق على كبرى الشركات السعودية في ابوظبي”.

 

وأكد “الدوسري” نقلا عن مصادره التي ثبت صدقها في الماضي أن: “الجديد في الموضوع ان الدب الداشر وجه شركة اكوا باور بلإنسحاب تدريجيا من السوق الاماراتية والانتقال الى افريقيا #أزمة_سعودية_إماراتية”.

 

وأوضح أنه “بناء على توجيهات الدب الداشر قام رئيس مجلس الادارة أبو نيان بالتواصل مع مسؤولين افارقة للإنتقال للسوق الافريقية #أزمة_سعودية_إماراتية”.

 

وأكد أن “أبو نيان رئيس شركة اكوا باور نجح في إبرام صفقة مع وزير المياة في جمهورية اثيوبيا #أزمة_سعودية_إماراتية”.

 

وكشف “الدوسري” أنه:” وبحكم ان الشركة مملوكة لأمير سعودي فقد بدأت الحكومة السعودية توقيع اتفاقيات تعاون مع الحكومات الافريقية #أزمة_سعودية_إماراتية”.

 

واختتم “الدوسري” تدويناته نقلا عن مصدره قائلا: “ونوه المصدر الى ان الخلاف بين الرياض وأبو ظبي قد يتفاقم في الايام القادمة ويخرج للعلن #أزمة_سعودية_إماراتية”.

 

من جانبهم تفاعل المغردون بقوة مع هاشتاج “#أزمة_سعودية_إماراتية”، مؤكدين بأن الجميع يعلم بان الخلافات الإماراتية السعودية قديمة، موضحين بأن الإمارات لا يهمها سوى مصلحتها وليس لها صاحب، مشيرين إلى أن اللعب الآن أصبح على المكشوف.

 

يشار إلى أن شركةٌ “أكوا باور” هي شركة سعودية رائدةٌ في تزويد الطاقة وتحلية المياهو تزخر بسجلٍ حافلٍ من الإنجازات في مجال الطاقة بدءاً من الطاقة الشمسية(الكهروضوئية) والطاقة الشمسية المركّزة (CSP) والطاقة الحرارية الأرضية، وطاقة الرياح، وتحويل النفايات إلى طاقة (WtE) بالإضافة إلى الفحم النظيف.

 