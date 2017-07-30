لم يكن يتوقع السفير الإماراتي لدى واشنطن يوسف العتيبة أن تثير تصريحاته حول رغبة الدول المحاصرة لقطر (السعودية والإمارات والبحرين ومصر)، في رؤيتها علمانية على غرار ما تطمح أن تصل إليه هذه الدول خلال السنوات القادمة، غضب السعوديين.

تغريدات “العتيبة” يبدو أنها كانت متعمدة لإحراج السعودية، في ظل ما تم تسريبه من معلومات من مصدر موثوق في الديوان الملكي، عن تدهور العلاقات بين الرياض وابو ظبي، وذلك على إثر إيعاز من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بانسحاب شركة “أكوا باور” من الإمارات تدريجيا ونقلها إلى السوق الإفريقية.

وكشف المعارض السعودي البارز “غانم الدوسري” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر تويتر” رصدتها “وطن” عن وجود أزمة إماراتية سعودية قائلا:”زودنا مصدر موثوق ورفيع المستوى في الديوان الملكي بما يلي: “تدهور في علاقة الرياض مع ابو ظبي” #أزمة_سعودية_إماراتية”.

زودنا مصدر موثوق ورفيع المستوى في الديوان الملكي بما يلي: "تدهور في علاقة الرياض مع ابو ظبي" #أزمة_سعودية_إماراتية

التفاصيل

👇 pic.twitter.com/mikQnijZvB — غانم الدوسري (@GhanemAlmasarir) July 30, 2017

وأضاف في تغريدة اخرى مستعينا بتغريدات قديمة له تتعلق بكشفه عن مضايقات جمة تتعرض لها الشركات السعودية في أبو ظبي قائلا: “نشرت تغريدات في شهر مايو الماضي تفيد بتضييق محمد بن زايد على كبرى الشركات السعودية في ابوظبي”.

نشرت تغريدات في شهر مايو الماضي تفيد بتضييق محمد بن زايد على كبرى الشركات السعودية في ابوظبي 👇https://t.co/fvARwUdgFL#أزمة_سعودية_إماراتية pic.twitter.com/ORkia3AX5g — غانم الدوسري (@GhanemAlmasarir) July 30, 2017

وأكد “الدوسري” نقلا عن مصادره التي ثبت صدقها في الماضي أن: “الجديد في الموضوع ان الدب الداشر وجه شركة اكوا باور بلإنسحاب تدريجيا من السوق الاماراتية والانتقال الى افريقيا #أزمة_سعودية_إماراتية”.

الجديد في الموضوع ان الدب الداشر وجه شركة اكوا باور بلإنسحاب تدريجيا من السوق الاماراتية والانتقال الى افريقيا#أزمة_سعودية_إماراتية pic.twitter.com/6yQMOEbCSq — غانم الدوسري (@GhanemAlmasarir) July 30, 2017

وأوضح أنه “بناء على توجيهات الدب الداشر قام رئيس مجلس الادارة أبو نيان بالتواصل مع مسؤولين افارقة للإنتقال للسوق الافريقية #أزمة_سعودية_إماراتية”.

وبناء على توجيهات الدب الداشر قام رئيس مجلس الادارة أبو نيان بالتواصل مع مسؤولين افارقة للإنتقال للسوق الافريقية#أزمة_سعودية_إماراتية pic.twitter.com/PsrEOCbBe9 — غانم الدوسري (@GhanemAlmasarir) July 30, 2017

وأكد أن “أبو نيان رئيس شركة اكوا باور نجح في إبرام صفقة مع وزير المياة في جمهورية اثيوبيا #أزمة_سعودية_إماراتية”.

وقد نجح أبو نيان رئيس شركة اكوا باور في إبرام صفقة مع وزير المياة في جمهورية اثيوبيا #أزمة_سعودية_إماراتية — غانم الدوسري (@GhanemAlmasarir) July 30, 2017

وكشف “الدوسري” أنه:” وبحكم ان الشركة مملوكة لأمير سعودي فقد بدأت الحكومة السعودية توقيع اتفاقيات تعاون مع الحكومات الافريقية #أزمة_سعودية_إماراتية”.

وبحكم ان الشركة مملوكة لأمير سعودي فقد بدأت الحكومة السعودية توقيع اتفاقيات تعاون مع الحكومات الافريقية #أزمة_سعودية_إماراتية pic.twitter.com/3HuNYVwljV — غانم الدوسري (@GhanemAlmasarir) July 30, 2017

واختتم “الدوسري” تدويناته نقلا عن مصدره قائلا: “ونوه المصدر الى ان الخلاف بين الرياض وأبو ظبي قد يتفاقم في الايام القادمة ويخرج للعلن #أزمة_سعودية_إماراتية”.

ونوه المصدر الى ان الخلاف بين الرياض وأبو ظبي قد يتفاقم في الايام القادمة ويخرج للعلن #أزمة_سعودية_إماراتية pic.twitter.com/QC0wLXl4U7 — غانم الدوسري (@GhanemAlmasarir) July 30, 2017

من جانبهم تفاعل المغردون بقوة مع هاشتاج “#أزمة_سعودية_إماراتية”، مؤكدين بأن الجميع يعلم بان الخلافات الإماراتية السعودية قديمة، موضحين بأن الإمارات لا يهمها سوى مصلحتها وليس لها صاحب، مشيرين إلى أن اللعب الآن أصبح على المكشوف.

المملكة ستعرف عاجلاً أم آجلاً ان اهداف ابناء زايد غير شريفة وتخدم مصالحهم فقط لاغير وضد مصالح المملكة #أزمة_سعودية_إماراتية — Amal Alkuwari (@amal_q6r) July 30, 2017

#أزمة_سعودية_إماراتية

شيء متوقع

خلافاتنا مع الامارات قديمة وشهر العسل سينتهي قريباً — ابوعمر (@Alotaibe1s) July 30, 2017

#أزمة_سعودية_إماراتية تخدم مصالحها فقط… بالعربي مالها صاحب 😊 — شليويح الجيكر 🙂 🏁 (@basel557551) July 30, 2017

#أزمة_سعودية_إماراتية

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صار اللعب علي الكشوف — صـقـر (@6aqeer) July 30, 2017

#أزمة_سعودية_إماراتية الأزمات سببها الإمارات وعلى ال سعود أن يدركو الوضع — شايب نجد (@XzR85tlFL2mum2x) July 30, 2017

يشار إلى أن شركةٌ “أكوا باور” هي شركة سعودية رائدةٌ في تزويد الطاقة وتحلية المياهو تزخر بسجلٍ حافلٍ من الإنجازات في مجال الطاقة بدءاً من الطاقة الشمسية(الكهروضوئية) والطاقة الشمسية المركّزة (CSP) والطاقة الحرارية الأرضية، وطاقة الرياح، وتحويل النفايات إلى طاقة (WtE) بالإضافة إلى الفحم النظيف.