منعت إدارة الهجرة والجوازات التابعة للنظام السوري مؤخراً، خروج المدنيين السوريين اللذين يرغبون بأداء مناسك الحج والعمرة، عبر مكتب لجنة الحج العليا بالائتلاف السوري في لبنان.

وبثّت مصادر إعلامية صورة مسربة لقرار مذيل بختم مدير الهجرة والجوازات، اللواء «ناجي تركي النمير»، بتاريخ 20 / 7 / 2017، نظراً لذهاب الحجاج عن طريق لجنة الحج، واشترط القرار مراجعة أي مدني مراجعة فرع فلسطين (235).

وأفادت مصادر محلية لوكالة «قاسيون»، أن الهيئات الشرعية التابعة للنظام السوري على دراية بالأمر، وحاول بعض الوجهاء التوسط لدى مدير الفرع (235) إلى أنه مازال متمسكاً بالقرار الأخير.

جدير بالذكر أن ما يقارب الـ 5000 مدني يذهبون إلى المملكة العربية السعودية من داخل مناطق النظام كل عام وبنفس الطريقة، ضمن حملات لجنة الحج العليا التابعة للائتلاف الوطني السوري، حيث تشرف اللجنة العليا السورية منذ أربع سنوات على خدمة جميع السوريين من حجاج بيت الله الحرام، وقد وصل عدد المسجلين لهذا العام الى 15000 حاج سوري.