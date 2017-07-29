شهد وزير الخارجية الإماراتي الشيخ “عبدالله بن زايد آل نهيان”، حفل تخرج ابنته «فاطمة» من إحدى الدفعات العسكرية بالقوات المسلحة الإماراتية.

ونشر ابن زايد، صورة “سيلفي”، على موقع «تويتر»، جمعته بابنته، أثناء حفل تخرجها.

فخور بفاطمة بنت عبدالله و جميع خريجي الدفعة التأسيسية و المتقدمة ،،، الشكر و الامتنان لقواتنا المسلحة لهذا الشرف pic.twitter.com/nxTmoHPVHf — عبدالله بن زايد (@ABZayed) July 26, 2017

وعلق وزير الخارجية الإماراتي على الصورة قائلا: “فخور بفاطمة بنت عبد الله، وبجميع خريجي الدفعة التأسيسية والمتقدمة.. الشكر والامتنان لقواتنا المسلحة لهذا الشرف”.

يشار إلى أن الشيخة «فاطمة»، سبق أن تخرجت من إحدى الدورات العسكرية في مدرسة خولة بنت الأزور، وحضر والدها حفل تخرجها.