كعادته دائما وفي محاولة لتتبع خطى أسياده وإرضائهم “تويتريا”، غرد الدكتور عبد الخالق عبدالله مستشار ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، سطورا انتقد فيها قناة “الجزيرة” الإخبارية القطرية التي أزعجت دول الحصار لدرجة أن إغلاقها أو تعديل سياستها أصبح مطلبا رئيسيا لفك الحصار.

وزعم “عبدالله” في تغريدة دونها عبر نافذته الخاصة بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها (وطن): “1 من أخطاء قناة الجزيرة التي لا تغتفر أنها صنعت أسطورة بن لادن زعيم القاعدة ونصبته قائدا للأمة وساهمت في تحويل كل عربي لإرهابي في نظر العالم”.

1 من أخطاء قناة الجزيرة التي لا تغتفر أنها صنعت أسطورة بن لادن زعيم القاعدة ونصبته قائدا للأمة وساهمت في تحويل كل عربي لإرهابي في نظر العالم — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) July 29, 2017

واستطرد السياسي الإماراتي في مزاعمه وإلقاء تهمه بالقول: “2 على الجزيرة أن تعترف أنها ساهمت ولازالت تساهم على نشر التطرف وعدم الإستقرار ولا يختلف دورها عن دور إيران التخريبي والتحريضي في المنطقة”.. وفقا لنص تغريدته.

2 على الجزيرة أن تعترف أنها ساهمت ولازالت تساهم على نشر التطرف وعدم الإستقرار ولا يختلف دورها عن دور إيران التخريبي والتحريضي في المنطقة — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) July 29, 2017

واختتم تغريداته قائلا: “3 رغم أخطاء وخطايا قناة الجزيرة الكثيرة لست مع مطلب إغلاقها كليا ونهائيا بل المطلوب ضبط سياستها التحريرية ومراقبة مادتها الإخبارية”.

3 رغم أخطاء وخطايا قناة الجزيرة الكثيرة لست مع مطلب إغلاقها كليا ونهائيا بل المطلوب ضبط سياستها التحريرية ومراقبة مادتها الإخبارية — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) July 29, 2017

وكالعادة أيضا انهالت التعليقات الساخرة على رأس مستشار بن زايد.

ورد “ibrahim ben limam” على السياسي الإماراتي بقوله: “وعشان كده حضرتك شاركت في احتفالية الجزيرة 20 🤣”.

وعشان كده حضرتك شاركت في احتفالية الجزيرة 20 🤣 — ibrahim ben limam (@ikenewa) July 29, 2017

بينما غرد حساب “أول تويتر مدني منتخب”: “الراجل ده ملوش اهل يسألوا عليه كل شوية الناس تقصف جبهته ومصمم يكمل تعريص طب ما يسكت وخلاص 🙃”

الراجل ده ملوش اهل يسألوا عليه كل شوية الناس تقصف جبهته ومصمم يكمل تعريص طب ما يسكت وخلاص 🙃 — اول تويتر مدني منتخب (@_shalash__) July 29, 2017

وقال حساب “twixqatar‏”: “قناة الحقيقة رضيتم ام ابيتم تنقل لكم الحدث لتكتمل الصوره وشهد شاهد من اهله قالها الوليد بن طلال قناة الشعوب هل تستطيع ان تنكر”