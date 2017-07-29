في دعوة جديدة من قبل كتائب الإعلام السعودي المدعوم (إماراتيا) لنشر الفتنة وزيادة الاحتقان بين ، هدد خميس الزهراني مراسل قناة “” بالمملكة الإعلامي القطري البارز ورئيس تحرير جريدة “” عبدالله العذبة بقطع إصبعه، زاعما أنه أساء للملك سلمان بن عبدالعزيز خادم الحرمين الشريفين.

 

وقال “الزهراني” في تغريدة عبر حسابه الخاص بـ “تويتر” رصدتها (وطن) وأرفق بها مقطعا مصورا لـ “العذبة” على تلفزيون وهو يتحدث عن الأزمة الراهنة وما يجب على فعله لتدارك الأزمة وقطع طرق الفتنة : “هذا الأصبع الذي تؤشر به نحو قائد عربي عظيم، سوف يقطع تماماً مثل ما قطع الرجال أصبع سيف الإسلام الذي هدد به الثوار،هين يالكذبة.”

 

ولاقت التغريدة استنكار العديد من النشطاء، الذين وصوفوها بأنها دعوة للإرهاب والدموية ونشر الفوضى والفتنة بين أبناء الشعوب العربية.

ونشر “العذبة” تغريدة “الزهراني” عبر صفحته بـ”تويتر” معلقا عليها بالقول:”مراسل “العربية” في # يهدد بقطع اصبعي؛ لأنني وجهت رسالة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان عبر #تلفزيون_قطر”.

وتابع في تغريدة أخرى “عندما يتوحش إعلام دليم ويتسبب في نشر فكر الإرهاب والتطرف العنيف والكراهية الدموية.

هذا يثبت أن هناك إرهابيين يتوشحون الوطنية والليبرالية.الخ”

وأوضح رئيس تحرير صحيفة “العرب القطرية”: “مخاطبة خادم الحرمين الشريفين بحكم مسؤوليته الدينية حق لي بصفتي مسلم، وليس بمخاطبتي له أي تقليل من قدره.هذا تكرار لسيناريو فشل الإساءة للفهد”

وأضاف: “الناقص فقط من يستشعر أن كتابة اسم المملكة العربية السعودية نصر له.هي المملكة العربية السعودية ونريدها أن تعود كبيرة كما كانت وتجمع المسلمين”.