في دعوة جديدة من قبل كتائب الإعلام السعودي المدعوم (إماراتيا) لنشر الفتنة وزيادة الاحتقان بين الشعوب العربية، هدد خميس الزهراني مراسل قناة “العربية” بالمملكة الإعلامي القطري البارز ورئيس تحرير جريدة “العرب القطرية” عبدالله العذبة بقطع إصبعه، زاعما أنه أساء للملك سلمان بن عبدالعزيز خادم الحرمين الشريفين.

وقال “الزهراني” في تغريدة عبر حسابه الخاص بـ “تويتر” رصدتها (وطن) وأرفق بها مقطعا مصورا لـ “العذبة” على تلفزيون قطر وهو يتحدث عن الأزمة الراهنة وما يجب على الملك سلمان فعله لتدارك الأزمة وقطع طرق الفتنة : “هذا الأصبع الذي تؤشر به نحو قائد عربي عظيم، سوف يقطع تماماً مثل ما قطع الرجال أصبع سيف الإسلام الذي هدد به الثوار،هين يالكذبة.”

ولاقت التغريدة استنكار العديد من النشطاء، الذين وصوفوها بأنها دعوة للإرهاب والدموية ونشر الفوضى والفتنة بين أبناء الشعوب العربية.

هذا الأصبع الذي تؤشر به نحو قائد عربي عظيم،سوف يقطع تماماً مثل ما قطع الرجال أصبع سيف الإسلام الذي هدد به الثوار،هين يالكذبة.@A_AlAthbah pic.twitter.com/4b4EmCMBGh — خميس الزهراني (@khamisalzahrane) July 29, 2017

ونشر “العذبة” تغريدة “الزهراني” عبر صفحته بـ”تويتر” معلقا عليها بالقول:”مراسل “العربية” في #السعودية يهدد بقطع اصبعي؛ لأنني وجهت رسالة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان عبر #تلفزيون_قطر”.

مراسل "العربية" في #السعودية يهدد بقطع اصبعي؛ لأنني وجهت رسالة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان عبر #تلفزيون_قطرhttps://t.co/Z3S7id3FJM pic.twitter.com/guBjawAuhl — عبدالله العذبة المري (@A_AlAthbah) July 29, 2017

وتابع في تغريدة أخرى “عندما يتوحش إعلام دليم ويتسبب في نشر فكر الإرهاب والتطرف العنيف والكراهية الدموية.

هذا يثبت أن هناك إرهابيين يتوشحون الوطنية والليبرالية.الخ”

عندما يتوحش إعلام دليم ويتسبب في نشر فكر الإرهاب والتطرف العنيف والكراهية الدموية.

هذا يثبت أن هناك إرهابيين يتوشحون الوطنية والليبرالية.الخ https://t.co/Z3S7id3FJM — عبدالله العذبة المري (@A_AlAthbah) July 29, 2017

وأوضح رئيس تحرير صحيفة “العرب القطرية”: “مخاطبة خادم الحرمين الشريفين بحكم مسؤوليته الدينية حق لي بصفتي مسلم، وليس بمخاطبتي له أي تقليل من قدره.هذا تكرار لسيناريو فشل الإساءة للفهد”

مخاطبة خادم الحرمين الشريفين بحكم مسؤوليته الدينية حق لي بصفتي مسلم، وليس بمخاطبتي له أي تقليل من قدره.

هذا تكرار لسيناريو فشل الإساءة للفهد https://t.co/QXhixja7iP — عبدالله العذبة المري (@A_AlAthbah) July 29, 2017

وأضاف: “الناقص فقط من يستشعر أن كتابة اسم المملكة العربية السعودية نصر له.هي المملكة العربية السعودية ونريدها أن تعود كبيرة كما كانت وتجمع المسلمين”.