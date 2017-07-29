نفّذ رئيس بلدية مدينة “مونت دو مارسان” الفرنسية شارل دايو، رهاناً كان قد وَعَدَ به بأنّه سيأكل فأراً إذا خَسِرَ فريق باريس سان جيرمان الفرنسي مباراة الإياب الأخيرة لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم مع فريق برشلونة الإسبانيّ.

ولم يأكل العمدة الفرنسي الفأر بكامله، وهو ما جعل البعض يؤاخذه على عدم الإيفاء بوعده بالكامل.

وبرر “دايو” ذلك بالقول إنه يتقبل هذا المأخذ، ولكنه ذكر في الوقت نفسه أنه نباتي. وأن أكل اللحم تحدٍّ في حد ذاته وعقوبة فما بالك بلحم الفئران؟!

يذكر أن برشلونة نجح في الإطاحة بخصمه باريس سان جيرمان، ونجح مرة أخرى في كسب مباراة الإياب الشهيرة، مسجلا ستة أهداف مقابل هدف واحد.