شهدت تدريبات النادي الاسباني، شجارا وقع بين كل من نيمار و الوافد الجديد في النادي سيميدو.

حيث جرى شجار بين اللاعبين أثناء الحصة التدريبية، استعدادا للكلاسيكو المقرر ضمن إطار مبارايات الكأس الدولية للأبطال.

الشجار الذي تدخل فيه لاعبوا النادي لفضه، أنتهى بخروج نيمار من التدريبات، حيث قام بركل كل ماصدفه في طريقه أثناء الخروج.

هذا ولم يصدر أي بيان رسمي من النادي، حول هذا الشجار.

يذكر بأن الكثير من الشائعات تحوم حول مستقبل البرازيلي في النادي الإسباني، و بخاصة بعد الحديث عن محادثات تجري بين فريق العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان و والد اللاعب،

حول إمكانية إنتقاله في هذا الموسم لصفوف النادي الفرنسي.