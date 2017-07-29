كشفت دالي حسن “بطلة” كليب “ركبني المرجيحة” عن مهنتها الأساسيّة، وهي خبيرة تجميل، وقالت إن والدها أنشأ لها مركزاً كامل التجهيزات في المنصورة.

وأشارت أثناء استضافتها في برنامج “صبايا الخير” الى أنها تخرجت من أكاديمية متخصصة وأنها تقدم دروساً في مجال التجميل.

إلى ذلك، قالت وجهت “دالي” رسالة لمنتقدي كليبها الذي أثارَ سخريةً واسعةً، قائلة: “إنتوا بتتريقوا عليا ليه؟”.مؤكدةً أنها تحترم كافة الآراء سواء المعترضين أو المؤيدين للكليب، مشيرة إلى أنها لم تكن تقصد توجيه إي إهانة لمنتقدي الكليب.