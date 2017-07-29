تسببت مزحة ذكرتها الفنانة المصرية شيرين، في إغضاب عدد من التونسيين، بعد أن نقلت للجمهور حواراً دار بينها وبين ابنتها التي سألتها أين ستحيي حفلها بـ”بقدونس”، في إشارة إلى تونس.

وكانت إجابة شيرين رداً على سؤال ابنتها، حسب ما روته هي بنفسها للجمهور، هي أنه “لا فرق بين تونس وبقدونس، لأن تونس خضراء مثل البقدونس!”.

وأحيت شيرين حفلاً داخل المسرح الأثري بقرطاج، ضمن الدورة 53 لمهرجان قرطاج الدولي.

ورغم أن الجمهور الحاضر لم يبدِ وقتها أيَّ ردة فعل، إلا أن مزحة شيرين لم ترُق للعديد، إذ اعتبروا أن “فيها مساساً بكرامة تونس”، بينما طالب البعض بـ”ضرورة اعتذارها للتونسيين عن كلامها”.

ورداً على ذلك، قالت شيرين في ندوة صحفية بعد الحفل، إنها لم تقصد الإساءة، وإنما أرادت أن تُضحك الجمهور، و”أن توصل فكرة براءة الأطفال”، على حد تعبيرها.

ووسط توتر مع الصحفيين الحاضرين، أضافت: “إذا لم تعجب النكتة الحاضرين فإنها لن تتحدث مرة أخرى فوق المسرح، وأنها ستكتفي بالغناء”.