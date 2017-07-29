نشرت قناة “متع عقلك” على موقع “يوتيوب”، فيديو، سلّطت فيه الضوءَ على رجالٍ أنجبوا عدداً ضخماً من المواليد يفوق حتى القدرة على التخيل.

واحتل المركز الأول في قائمة الترتيب، جنكيز خان – مؤسس الإمبراطورية المغولية، التي اعتبرت اضخم امبراطورية في التاريخ ككتلة واحدة بعد وفاته.

ويعتقد المؤرخون أن 8% من الرجال في الامبراطورية المغولية هم من سلالة. فبعد تحليل الكروموسوم Y والذي لا يتغير كثيراً بين الأجيال، تبيّن أن العديد من الرّجال في مناطق مختلفة من الإمبراطورية المغولية يمتلكون نفس الجينات.

وأظهرت النتائج ان واحداً من كل 200 رجل ينحدرون من الإمبراطور المغولي جنكيز خان؛ وبذلك قدّم الباحثون أن “خان” كان قد أنجب من 1000 الى 2000 طفل خلال حياته.

في هذا الفيديو تتعرّفون على أكثر 10 رجال انجاباً في التاريخ ..