“وطن-خاص”- رغم ان جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يتفقون بأنه لا ينبغي أن تمنع السعودية الحجاج لبيت الله الحرام بسبب مواقف سياسية إلا ان الصحافي الفلسطيني عبدالباري عطوان وجد مطالبة قناة الجزيرة بهذا الأمر يعد تصعيداً خطيراً قد يؤدي إلى مواجهة عسكرية ما انفك يبشر بها منذ نشوب الأزمة الخليجية.
وقال عطوان في مقال له: “السّؤال الذي يَطرح نفسه بقوّة عمّا إذا كانت السلطات القطريّة قد أجرت حساباتها جيّدًا، وهل نسّقت هذه الخُطوة، أي التلميح غير المُباشر لنزع السّيادة السعوديّة عن الأماكن المُقدّسة في مكّة والمدينة، مع حُلفائها الأتراك “القُدامى”، والإيرانيين “الجُدد”، قبل الدّخول في حَقل الألغام شديد الانفجار هذا؟”
ولم تطالب قطر أو الجزيرة بنزع السيادة السعودية عن الأماكن المقدسة كما صور الأمر عطوان، لكن جاءت المطالبات بعد الصعوبات التي وضعتها السلطات السعودية على الحجاج القطريين بمنع الخطوط القطرية من نقلهم لأداء فريضة الحج.
وقال عطوان: “المُطالبة بفَصْل الحرمين الشريفين عن السياسة، هي مُقدّمة، أو إيحاء، بما هو أخطر، أي التشكيك بأهليّة الدّولة السعوديّة في إدارة هذه الأماكن المُقدّسة، ومُحاولة نَزع سيادتها عنها، وحقّها في إدارتها، وتنظيم مَواسم الحج والعُمرة بالتّالي، وهذه خُطوة، إذا ما تمّت، وتصاعدت، ووجدت أصداء في العالم الإسلامي، تُشكّل في رأينا، أخطر مِئات المرّات من إغلاق الحُدود، وفَرض الحِصار، وإغلاق السّفارات.”
3 تعليقات علي “عطوان يهاجم قطر والجزيرة لأن الأخيرة طالبت بفصل الحج عن السياسة”
لم يبق لآل سعــود الا الادعاء أنهم مفوضون من الله تعالى للاشراف على دينه..وخاصة الركن الخامس الحج…آل سعود يتصرفون مثل قساوسة القرون الوسطى..يدخلون الجنة من يريدون ويحرمونها على من يريدون…هذا التصرف اللاخلاقي في دين الله الاسلام وخاصة الركن الخامس منه يجب ان يوضع له حد ولو بحد السيف..شرك آل سعود وفرضه على المسلمين هو اساءة بليغة لدين المسلمين…يجب على المسلمين تدويل الحج والعمرة وعدم ترك مشاعرهم ومناسكهم عرضة للبزنسة السعودية..يجب على الامم المتحدة التدخل وفرض القانون الذي ينادي بفصل الشعائر الدينية عن السياسة…على المسلمين قاطبة طلب التدخل الدولي لحماية مقدساتهم من التغول السعودي وفرض جماعة اسلامية تشرف على المدينتين المقدستين مكة المكرمة والمدينة المنورة بعيدا عن هيمنة واستبداد آل سعود الآنجاس
عطوان نباح منذ أن فطمته أمـــه….
عطوان بعد ما شلحوه القطريين صحيفة القدس العربي صار اداه في يد كل من يعادي قطر سواء على حق او العكس . الآن عطوان عندما يشوف الدولار الأخضر ينسي حتى وطنه فلسطين ويدافع عن اليهود اكثر من الصهاينه . المهم من يدفع اكثر .