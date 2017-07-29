في مسرحية “مضحكة” جديدة ضمن سلسلة “هذيانه” المستمرة، قال الفريق ضاحي خلفان نائب رئيس شرطة دبي، إنه رأى في منامه حكام قطر يصلون عكس اتجاه الكعبة ورأى نفسه يصلي في الاتجاه الصواب، مستشهدا برؤيته التي جعلته محل سخرية واسعة للنشطاء على خطأ موقف قطر وحكامها.. حسب زعمه.

وزعم “خلفان” في تغريدته المثيرة للسخرية التي رصدتها “وطن”, قائلاً: “اتقوا الله يا حكام قطر في أمة محمد…كونوا مع المملكة فلقد رأيت في المنام صلاتكم في غير اتجاه الكعبة في حين ان صلاتنا نحوها تماما”.

اتقوا الله يا حكام قطر في أمة محمد…كونوا مع المملكة فلقد رأيت في المنام صلاتكم في غير اتجاه الكعبة في حين ان صلاتنا نحوها تماما — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) July 29, 2017

وتابع وصلة هذيانه بالقول:”ولقد رأيت في المنام أن توجهي نحو الكعبة سليم تماما ..اللهم ثبتني ومن معي على دينك ..لا إله إلا انت سبحانك عليك توكلت وإليك انيب.”

ولقد رأيت في المنام أن توجهي نحو الكعبة سليم تماما ..اللهم ثبتني ومن معي على دينك ..لا إله إلا انت سبحانك عليك توكلت وإليك انيب. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) July 29, 2017

وأضاف نائب رئيس شرطة دبي في تغريداته التي جعلته محل سخرية الجميع: “قطر فرقت اهل السنة وشتت شملهم وعملت على اختلاف كلمتهم…هذه رؤيا رأيتها اليوم في المنام.” .. “اللهم إني بلغت اللهم فأشهد”

قطر فرقت اهل السنة وشتت شملهم وعملت على اختلاف كلمتهم…هذه رؤيا رأيتها اليوم في المنام. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) July 29, 2017

اللهم إني بلغت اللهم فأشهد — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) July 29, 2017

وانهالت تعليقات النشطاء الساخرة على رأس ضاحي حلفان المعروف بتغريداته المثيرة للجدل دائما كالمطر.

ليرد عليه “” بالقول: “عبدالعزيز السليطي”: “قصدك الصلاة في القبر الي صار مسجد ولعرض الأزياء والي تم تأليف السورة رقم ١١٥ في القران ؟ حدد يا سعادة الفريق”.

قصدك الصلاه في القبر الي صار مسجد ولعرض الأزياء والي تم تأليف السوره رقم ١١٥ في القران ؟ حدد يا سعاده الفريق — 🇶🇦عبدالعزيزالسليطي (@azizoxy) July 29, 2017

وغرد حساب”الزلزال‏”: “اذا انت شفت في المنام احنا نصلي عكس تجاه الكعبة ترا احنا شفنا ع الطبيعة خليتوا الكعبة وصليتوا تجاه ضريح الشيخ زايد ،تجيب الكلام ع نفسك”

اذا انت شفت في المنام احنا نصلي عكس تجاه الكعبه ترا احنا شفنا ع الطبيعه خليتوا الكعبه وصليتوا تجاه ضريح الشيخ زايد ،تجيب الكلام ع نفسك😐 — ⚡️الزلزال⚡️ (@zelzal_qtr) July 29, 2017

وذكر “أبو محمد الكواري”: “قبح الله سعيك وسعي وليك وسيدك هل عرفتم ضعفكم وعجزكم؟؟ أنت كنت تهدد قطر بالجيوش والانقلابات واليوم أصبحت تهددها بالأحلام 😂😂”

قبح الله سعيك وسعي وليك وسيدك

هل عرفتم ضعفكم وعجزكم؟؟

أنت كنت تهدد قطر بالجيوش والانقلابات

واليوم أصبحت

تهددها بالأحلام

😂😂😂 — أبو محمد الكواري (@alkoree10) July 29, 2017

وقال “أبو مصعب الجزائري”: “ايش ابش ايش مو صلاتك اتجاه المعبد البوذي و الخميس و الجمعة تجاه خمارات ابو ظبي صلاة ايش و حلم ايش يا كلب الايش و منافق ايش”

ايش ابش ايش مو صلاتك اتجاه المعبد البوذي و الخميس و الجمعة تجاه خمارات ابو ظبي صلاة ايش و حلم ايش يا كلب الايش و منافق ايش — أبو مصعب الجزائري (@AbouMos3ab37) July 29, 2017

وعلق حساب يدعى “الشدادي”: “كون غط مؤخرتك ضربها المكيف وجيفت بأهل مكه”

وقال حساب “قاهرهم”: “اقول لك تدفاء وغطي المؤخرة وانت نايم 😂😂😂”

كون غط مؤخرتك ضربها المكيف

وجيفت بأهل مكه — الشدادي (@fhm19883131) July 29, 2017