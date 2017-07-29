في مسرحية “مضحكة” جديدة ضمن سلسلة “هذيانه” المستمرة، قال الفريق نائب رئيس شرطة ، إنه رأى في منامه حكام يصلون عكس اتجاه ورأى نفسه يصلي في الاتجاه الصواب، مستشهدا برؤيته التي جعلته محل سخرية واسعة للنشطاء على خطأ موقف وحكامها.. حسب زعمه.

 

وزعم “خلفان” في تغريدته المثيرة للسخرية التي رصدتها “وطن”, قائلاً: “اتقوا الله يا حكام قطر في أمة محمد…كونوا مع المملكة فلقد رأيت في المنام صلاتكم في غير اتجاه الكعبة في حين ان صلاتنا نحوها تماما”.

 

وتابع وصلة هذيانه بالقول:”ولقد رأيت في المنام أن توجهي نحو الكعبة سليم تماما ..اللهم ثبتني ومن معي على دينك ..لا إله إلا انت سبحانك عليك توكلت وإليك انيب.”

 

وأضاف نائب رئيس شرطة دبي في تغريداته التي جعلته محل سخرية الجميع: “قطر فرقت اهل السنة وشتت شملهم وعملت على اختلاف كلمتهم…هذه رؤيا رأيتها اليوم في المنام.” .. “اللهم إني بلغت اللهم فأشهد”

 

وانهالت تعليقات النشطاء الساخرة على رأس ضاحي حلفان المعروف بتغريداته المثيرة للجدل دائما كالمطر.

 

ليرد عليه “” بالقول: “عبدالعزيز السليطي”: “قصدك في القبر الي صار مسجد ولعرض الأزياء والي تم تأليف السورة رقم ١١٥ في القران ؟ حدد يا سعادة الفريق”.

 

وغرد حساب”الزلزال‏”: “اذا انت شفت في المنام احنا نصلي عكس تجاه الكعبة ترا احنا شفنا ع الطبيعة خليتوا الكعبة وصليتوا تجاه ضريح الشيخ زايد ،تجيب الكلام ع نفسك”

 

وذكر “أبو محمد الكواري”: “قبح الله سعيك وسعي وليك وسيدك هل عرفتم ضعفكم وعجزكم؟؟ أنت كنت تهدد قطر بالجيوش والانقلابات واليوم أصبحت تهددها بالأحلام 😂😂”

 

وقال “أبو مصعب الجزائري”: “ايش ابش ايش مو صلاتك اتجاه المعبد البوذي و الخميس و الجمعة تجاه خمارات ابو ظبي صلاة ايش و حلم ايش يا كلب الايش و منافق ايش”

 

وعلق حساب يدعى “الشدادي”: “كون غط مؤخرتك ضربها المكيف وجيفت بأهل مكه”

 

وقال حساب “قاهرهم”: “اقول لك تدفاء وغطي المؤخرة وانت نايم 😂😂😂”