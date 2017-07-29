اعترف أميركي يبلغُ من العمرِ ( 55 عاما)، بأنّه قَتَلَ والدته بدفعِ طاولة بعنف باتجاهها، وضربها على رأسها بقنينة نبيذ، قبل أن يلقي ماء في فمها عنوة “لطرد الشيطان من داخلها”؛ لاعتقاده انه “ممسوسة”.

ووقعت الجريمة التي ارتكبها “رودريك جيرونيمو” والتي راحت ضحيتها والدته “غيرتروده ألوارت” 82 عاماً، في عام 2012.

واتفق الدفاع والادعاء على أن “جيرونيمو” كان يعاني مرضا نفسيا حينذاك، وخفضت تهمته لتصبح القتل غير العمد.

ومن المقرر صدور الحكم بحقه في 18 نوفمبر تشرين ثاني، ويواجه جيرونيمو عقوبة السجن ما بين عام إلى 15 عاما.