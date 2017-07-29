وصل الاعلامي السعودي السابق بقناة الجزيرة، علي الظفيري، إلى الكويت، الجمعة، بعد رفع السلطات السعودية حظر السفر الذي فرضته عليه عقب عودته من الدوحة وتركه “الجزيرة” على خلفية الأزمة بين قطر ودول الحصار.

وذكر موقع “الخليج الجديد” أن مشعل الظفيري أحد أقارب الإعلامي علي، نشر صورتين على حسابه في تويتر، وأضاف أن علياً وصل الكويت حيث توجد أسرته.

#علي_الظفيري

وصول الاعلامي علي الظفيري الى الكويت

اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك

الف الحمدلله على السلامه يبو سلمان pic.twitter.com/afGbccacPM — مشعل الظفيري (@mshalkalaf) July 28, 2017

وتداول ناشطون صوراً من وصول “الظفيري” الى الكويت.

وكان الظفيري يقدم برنامج “في العمق” على قناة “الجزيرة”، وغادر الدوحة بعد استدعائه من قبل السلطات السعودية، ليعلن بعد نحو أسبوعين من قطع السعودية، والإمارات، والبحرين، ومصر علاقاتهم مع قطر عن استقالته من قناة الجزيرة.

وكتب في تغريدة على “تويتر”: “طاعةً لله وولاة الأمر حفظهم الله، وانحيازاً للوطن والتزاماً بسياساته وقوانينه أستقيل من قناة الجزيرة، متمنياً التوفيق لكل أهلي وزملائي هناك”.

وانتشرت أنباء عن وضع الظفيري تحت الإقامة الجبرية.

وبحسب موقع “الخليج الجديد” الذي ذكر نقلاً عن مصادر أن “الظفيري قدم استقالته بعد تعرضه لضغوط شديدة من السلطات السعودية، مرجحة أن يكون الرجل أُجبر على تسليم كلمة المرور الخاصة بحسابه على تويتر لأجهزة الأمن”.