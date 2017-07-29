وصل الاعلامي السابق بقناة ، ، إلى ، الجمعة، بعد رفع السلطات   الذي فرضته عليه عقب عودته من الدوحة وتركه “الجزيرة” على خلفية الأزمة بين ودول الحصار.

 

وذكر موقع “الخليج الجديد” أن مشعل الظفيري أحد أقارب الإعلامي علي، نشر صورتين على حسابه في تويتر، وأضاف أن علياً وصل الكويت حيث توجد أسرته.

 

وتداول ناشطون صوراً من وصول “الظفيري” الى الكويت.

وكان الظفيري يقدم برنامج “في العمق” على قناة “الجزيرة”، وغادر الدوحة بعد استدعائه من قبل السلطات السعودية، ليعلن بعد نحو أسبوعين من قطع السعودية، والإمارات، والبحرين، ومصر علاقاتهم مع قطر عن استقالته من قناة الجزيرة.

 

وكتب في تغريدة على “تويتر”: “طاعةً لله وولاة الأمر حفظهم الله، وانحيازاً للوطن والتزاماً بسياساته وقوانينه أستقيل من قناة الجزيرة، متمنياً التوفيق لكل أهلي وزملائي هناك”.

 

وانتشرت أنباء عن وضع الظفيري تحت الإقامة الجبرية.

 

وبحسب موقع “الخليج الجديد” الذي ذكر نقلاً عن مصادر أن “الظفيري قدم استقالته بعد تعرضه لضغوط شديدة من السلطات السعودية، مرجحة أن يكون الرجل أُجبر على تسليم كلمة المرور الخاصة بحسابه على تويتر لأجهزة الأمن”.