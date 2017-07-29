نشر تلفزيون قطر عبر قناته الرسمية بموقع المقاطع المصورة الشهير “يوتيوب”، فيديو أظهر مدى “الإسفاف” والتدني الأخلاقي للجان الإلكترونية التابعة بالأخص للإمارات وحلفائهم بالداخل السعودي، حيث نشرت القناة مقتطفات من تغريدات تلك اللجان والتي احتوت إساءة بالغة للشعب القطري واتهامات في الأعراض، استنكرها نشطاء مواقع التواصل.

وأكد تقرير “تلفزيون قطر” الذي تداوله النشطاء على نطاق واسع، أن الهدف من نشر الخبر المكذوب وإطلاق الهاشتاج المسيء على إصره واضحا ومفضوحا، وهو التشويه المتعمد لوجود القاعدة التركية في قطر، ووصف الجنود الأتراك الموجودين فيها بما هو سيء.

وأضاف التقرير: “لا غرابة في ذلك على كل حال، في طريقتهم المعهودة في فبركة الأخبار ثم صياغة التهم على أساسها.”

وعرض التقرير عدد من التغريدات النارية التي هاجمت تلك اللجان الإلكترونية التي تنفق أبو ظبي عليها الملايين لنشر سياستها “التخريبية” ودعمها عبر مواقع التواصل التي أصبحت السلاح الأقوى في الحروب السياسية بين الدول.

شاهد التقرير كاملا من هنا: