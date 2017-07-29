تداول نشطاء مواقع التواصل، مقطعا مصورا للداعية الأردني مراد شكري سويدان، يسخر فيه ويقلل من قيمة (عمليات الطعن) التي يقوم به الفلسطينيون ضد المحتل الصهيوني الغاشم، والتي أصبحت سلاحهم الأخير ومتنفسهم للدفاع عن أرضهم وعرضهم بعد تخلي معظم حكام العرب عنهم بل دعم بعضهم للمحتل ضد أهل فلسطين.

وزعم “سويدان” في الفيديو المتداول، الذي استنكره عدد كبير من النشطاء، أن فكرة طعن اليهود بالسكين “يعود أصلها لإيراني تربى في بيت يهودي!” حسب زعمه، مقللا في الوقت ذاته من قيمة هذه العمليات التي وصفها بأنها “عديمة الجدوى والفائدة”.

وفي سلسلة ردود قاسية، هاجم العديد من النشطاء الداعية الأردني مفندين مزاعمه في تعليقات ملجمة لادعاءاته.

حيث ردت عليه “Miryam Hiwari” بقولها: “الله أعلم يا شيخ كنك ما بتعرف من القران غير اسمه يقول الله جل في علاه( ان الله يخشى من عباده العلماء) وانت واحد منهن حسبي الله ونعم الوكيل فيك”.

وفي هجوم حاد على الداعية الأردني قال “Mohammed Al-Shuli” :”والله يا شيخ انت بواد والمسلمين وقضاياهم بواد آخَر! نيلة تنيلك ما اغباك.”

وقال “إبراهيم عمريه” في رد ملجم على ادعاءات “السويدان”: “يا شيخ عمليات الطعن اوقعت الرعب والخوف بقلوب الصهاينه عمليات الطعن مش حماس ولا أي فصيل بنفذها من يقوم بها هم اشخاص يخرجون من بيوتهم بنية الدفاع عن اعلاء فلسطين و كلمة الحق ولا يستجدون من أمثالك أحكام وتعليقات عفنه نتنه ك لحيتك

أما بخصوص أهل القدس ودفاعهم بوجه غطرسة الصهاينه والبوابات الالكترونيه فقد انتصرت القدس برباط وجهاد وصبر اهلها والذين لا يستجدون نفعا من أمثالك شيوخ السلاطين واخيرا اذا كنت رجل اقطع الجسر ادخل عالضفه لنرى شجاعتك….”

ودون “Mufeed W Hawamdeh”: ” طيب اعطينا حل ..لا بالبنادق بدكو نواجه ولا لحجارة ولا السكاكين …بتفكرونو مثلكو خايفين على الكرسي والراتب ..الاقصى وفلسطين يرخصلها الغالي لو بيروح منا مليون احنا شعب ما بنخاف الا من الله والنصر باذن الله قريب ونحرر لبلاد منكم يا نجس”